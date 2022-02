“Os Remolóns”, la ilusión del carnaval vilagarciano que sigue viva

Esta última semana ha sido de locos para la asociación “Os Remolóns”. Después de meses de incertidumbre motivada por las restricciones de la pandemia el colectivo se ha reactivado para el Entroido. Eso sí, “estes dous anos pasáronnos factura”. Así lo explica José Manuel desde la asociación indicando que “non sabiamos se ía a haber algo, estabamos moi pendentes e cando vimos que as restricións se ían relaxando empezamos a chamar aos concellos para ver se tiñan pensado facer desfile. E foi cando empezou todo”. Reconoce que mucha gente de la que participaba en la era pre pandemia “non o fará este ano, porque o covid e tamén a crise está afectando”. Eso sí, en su plantilla aceptan a todos. “Temos dende un home de 83 anos ata unha nena de catro. Non discriminamos por idade”. Los de Sobradelo se han caracterizado siempre por carrozas y disfraces con temáticas muy elaboradas. Algunas veces con mayor o menor fortuna a la hora de ser premiados, pero siempre dejando huella en el público que los ve. “Detrás hai moito ensaio, a verdade. E unha cousa é como sae no ensaio e logo o que se fai na rúa. Hai moito traballo detrás cada ano”. Aunque en esta ocasión no han tenido tanto tiempo esperan “estar á altura” y aseguran que “incluso penso que é por encima das expectativas que tiñamos”. Desde una interpretación del Freddy Mercury más canalla, pasando por una recreación de la película El Rey León o incluso tocando otros palos cinematográficos. “Os Remolóns” nunca ha pasado desapercibido. De hecho estarán en el concurso del martes en Vilagarcía y también hoy “en Negreira, o domingo en Cuntis, iremos ao Momo de Vilanova e a ver se tamén a Portas. Iremos vendo”. El espíritu sigue vivo. “Ante todo o que está pasando e unha forma de seguir ilusionado”, señalan.