Reportaje | “As nenas non queren ser princesas, as nenas queren ser alcaldesas”

Las próximas elecciones municipales del mes de mayo contarán con alrededor de 70 candidaturas repartidas entre los veinte concellos de las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y O Barbanza. De ellas solo 15 estarán lideradas por mujeres, una cuota ínfima en representación y un ejemplo de que en materia de paridad en la primerísima línea política todavía queda mucho por hacer. “En todo Galicia só temos un 18 % de alcaldesas”, explica Amparo Cerecedo del BNG de A Pobra. Y en Arousa solo hay una, Marta Giráldez, que volverá a liderar la lista socialista en Meis. “Son a primeira muller alcaldesa no meu concello e a que ten máis mulleres no equipo tamén, algo do que me sinto moi orgullosa”. Las dos, junto a la conservadora cambadesa Sabela Fole y la vilagarciana de Podemos, María de la O Fernández, son muy dispares a nivel político. Sin embargo todas –sin excepción– coinciden en que en pleno 2023 las mujeres siguen infrarrepresentadas tanto en política como en otros ámbitos de la sociedad. “Somos máis mulleres as licenciadas e nos postos de arriba quen están? Eles”, dice Sabela Fole. Todas la refrendan. “É que non interesa que esteamos”, expone Amparo. Ella insiste en que “agora que estamos aquí temos que esixir as nosas cuotas de autoridade. Un compañeiro dicíame que as nenas agora non queren ser princesas, senón que queren ser alcaldesas e somos nós as que debemos abrirlles ese camiño”. María de la O Fernández apunta que cuando ella decidió dar el paso en política se le preguntó abiertamente por qué lo hacía y “se xa non tiña suficiente co meu. Esíxesenos moito máis porque se entende que nós temos que coidar da familia, dos fillos. A eles nunca se lles cuestiona iso”.

Hace veinte años encontrar a una mujer encabezando una candidatura era prácticamente imposible en Arousa. Ahora se las puede ver ocupando puestos de responsabilidad. “E é máis. Eu observo que se hai anos moitas mulleres non daban o paso á hora de participar nunhas listas agora hai rapazas novas que se achegan e que din que queren estar. Iso é porque se ven reflexadas na política ou na forma de xestionar que temos as que estamos aí”, expone Marta Giráldez. Amparo Cerecedo es teniente de alcalde en A Pobra e incide en que tiene notado que “hai a determinados tipos de home aos que lles molesta que as mulleres teñan un posto de responsabilidade”. Todas apuntan que no notaron ningún tipo de resquemor en sus respectivos partidos cuando se decidió que serían ellas las cabezas visibles de su formación. Sin embargo también coinciden en el hecho de que fuera de ese contexto “me teñen preguntado cando ía ver ao meu fillo, por exemplo. E eu respondía: pois o mesmo tempo que o ve o seu pai”, apunta Marta Giráldez. Ella incide que el trabajo por la igualdad se hace día a día. “En Meis a nosa concelleira de Obras é unha muller e ao principio dicía que cando ían visitar unha obra os homes falaban entre eles e nin a miraban. Agora xa está a cousa máis normalizada”, reconoce. Sabela Fole por su parte apunta que “agora que me estou reunindo con direccións de colectivos moitas veces só son eu unha muller. Queda moito por facer”.

Coinciden en que la educación en las aulas y también en las casas es básica y que –aunque suene a tópico– “as mulleres gobernamos de forma diferente”. “Somos moi empáticas, moi boas escoitadoras”, dice Sabela. Marta apunta que “se notou en pandemia en temas sociais donde xestionaba unha muller”. Ven el futuro con cierto optimismo y, aunque con ideologías distintas, todas asienten cuando se dice que “en temas capitais, pensamos o mesmo”.