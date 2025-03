Reportaje | La huella de las mujeres que lucharon por marcar un rumbo distinto

Con su voz, con su baile, con su labor social... Fueron diversos los motivos que llevaron a las mujeres escogidas a pasar a la historia de Arousa por haber dado pasos en la búsqueda de un cambio de rumbo. En ocasiones, lo hicieron llevadas por las circunstancias o incluso por la catástrofe o la penuria. En otras, por una intuición de que algo se estaban perdiendo. Y también hubo casos en los que surgió de una profunda conciencia. Pero lo cierto es que, por una u otra razón, las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia cuentan con relatos de mujeres que labraron futuro.



En el caso de Josefina Blanco Tejerina, fue por su negativa a ser la “mujer de”, un adjetivo que aún hoy, o quizás hoy en extraño auge, sigue copando titulares. Esta actriz de León, denominada como “la mejor ingenua del teatro”, se casó con Ramón María del Valle-Inclán, pero decidida a no convertir su vida en un esperpento, dio carpetazo al matrimonio en 1932. Se convirtió así en la primera divorciada de España, en una República que lo permitía. Josefina Blanco, aún así, no lo tuvo fácil. Hoy sus restos descansan en el bello cementerio de Santa Mariña, donde no faltan las flores y donde recibe el calor del pueblo de Cambados, que le rindió homenaje.



Un poco antes de esta historia tenía lugar la de Concepción Pérez Iglesias. Aunque nacida en Santiago, llegó a Portas para ejercer como maestra. Una labor que le valió el respeto y cariño de los vecinos, le valió el cargo de alcaldesa entre 1925 y 1930. Fue la primera regidora de Galicia y la segunda de España. Casi un siglo después, sigue sin ser lo más habitual que las mujeres lideren concellos.



Deporte y cultura

En el ámbito cultural, también hay diversos ejemplos. Icónico es el de la Bella Otero, a la que se dedica una planta del museo de su municipio natal, Valga. Hija de una madre soltera y muy pobre, sin apenas estudios y tras sufrir abusos y violaciones, fue la huida la que marcó su rumbo. Recorrió Portugal con cómicos ambulantes y en Francia triunfó como bailarina, inventándose unos orígenes gitanos. Llenó escenarios de todo el mundo. También abarrotó teatros la cambadesa Matilde Vázquez, pero con su voz. La soprano, que nació en 1905, alcanzó una gran popularidad en los años 30 y 40 del pasado siglo y, tras la guerra civil, formó su propia compañía de zarzuela. Vázquez debutó en Vilagarcía, donde se puso en marcha también un pionero equipo de hockey sobre hierba. Capitaneado por Piluca Conde, llegó a disputar la final autonómica. Lo integraban Lourdes Poyán (‘Lulú’), Celia Villar Padín (‘la Nena’), Moncha y Mercedes Lorenzo, Piluca Cameron, María del Carmen Conde, ‘Juanocha’ Pintos, ‘Glorita’ Conde y Matilde Alonso Cotao. En el ámbito de la solidaridad, muy conocido es el caso de las ‘Heroínas de Sálvora’. Algo menos el de Guadalupe de la Cueva, religiosa filipense que impulsó la integración con la escuela ‘Ponte Xitana’, de la que fue maestra, ganándose el cariño y admiración de la comunidad y de Vilagarcía.

Heroínas de Sálvora (rescatadoras)

Josefa Parada, Cipriana Oujo Maneiro, Cipriana Crujeiras y María Fernández Oujo tenían entre 14 y 24 años cuando el 2 de enero de 1921, en una noche de temporal, se produjo el fatídico naufragio del Santa Isabel. Las mujeres, alguna aún niña, iban en una de las tres barcas que salieron al rescate. Salvaron entre 20 y 50 vidas.

Concepción Pérez (alcaldesa de Portas)

Concepción Pérez era más conocida como ‘Dona Concha’. Ocupó la Alcaldía de Portas en una época, la dictadura de Primo de Rivera, en la que las mujeres todavía no podían votar (este derecho sería conseguido con la II República). Fue una elección probablemente motivada por su prestigio como maestra, capaz de llevar una clase con hasta cincuenta alumnos. Durante su mandato, se construyeron diversas infraestructuras y se abrieron caminos rurales. Falleció en la parroquia de Lantaño, en 1939.

Equipo de hockey (deportistas)

Un grupo de amigas, de diversas edades, decidió en los años 30 fundar un equipo de hockey sobre hierba en Vilagarcía. Marcaron un hito, no había ninguno anterior y no volvió a ponerse en marcha otro posteriormente. Este deporte llegó a las costas gallegas de la mano de la Escuadra Inglesa. El equipo femenino vilagarciano llegó a disputar la final autonómica, quedando en segundo lugar. Las crónicas de la época destacan a las jóvenes como buenas anfitrionas, ya que pagaban un ágape a las invitadas.

Carolina Otero (bailarina)

Carolina Otero Iglesias alcanzó fama mundial como una andaluza que bailaba flamenco. Su porte le valió el sobrenombre de la ‘Bella Otero’. En realidad, había nacido en Valga, donde la recuerdan y llevan con orgullo su nombre. Fue un rostro de la ‘Belle Epoque’ y está ligada, para siempre, a la leyenda.

Matilde Vázquez (soprano)

Nació en Cambados, en 1905. Sus comienzos profesionales fueron en Vilagarcía, donde residió en el barrio de Santa Lucía y de la mano de Ricardo Urioste. Empezó como cupletista y se pasó al género de la revista de la mano de Celia Gámez. Montó su propia compañía con Pedro Terol. Grabó varios discos y falleció en 1992.

Guadalupe de la Cueva (religiosa filipense)

En los años 70, cuando la palabra integración no formaba parte de los informativos, Guadalupe de la Cueva Ortiz se puso, mano a mano con Daniel Espiño, a trabajar con la comunidad gitana para su plena inclusión. Ambos eran religiosos y de la Cueva era también profesora, oficio que le permitió comprobar el elevado absentismo que había entre los niños gitanos. Fue eso lo que le movió a poner en marcha la escuela ‘Ponte Xitana’, de la que fue maestra. También colaboró, activamente, con Cáritas. La solidaridad fue su motor.

Josefina Blanco (actriz y primera divorciada)

Josefina Blanco Tejerina (León, 1878- Cambados, 1957) tuvo que hacer frente a varios obstáculos para su divorcio. El primero, sus propias creencias católicas. El segundo, su marido, Ramón del Valle-Inclán, con el que pleiteó durante años. Tuvo como abogada a Clara Campoamor.