Reúnen más de 4.000 firmas contra la supresión del aula de 3 años del Anexo

Pocas esperanzas y con la sensación de que la decisión está más que tomada. Así salieron de la reunión con Inspección de Educación los padres afectados por el cierre del aula de 3 años en el colegio Anexo A Lomba de Vilagarcía. Los afectados llegaron con varios escritos bajo el brazo y con más de 4.200 firmas que registraron para hacérselas llegar directamente a la Consellería de Educación, que tiene la última palabra. Sin embargo la sensación extraída del encuentro ha sido más bien agria. “O inspector insiste en que é unha decisión da Consellería, pero o que é certo é que se toma en base a un informe seu”, explica una de las madres. Incide en que “o que nos dixo é que a dirección do Anexo é a mesma que o da Lomba, e que se hai que tomar unha decisión respecto de eliminar algunha unidade vaise facer no Anexo e non no outro”.



De hecho tras esta toma de decisiones los padres tienen claro que hay una intención de cerrar el colegio en un corto plazo. “Esta unidade xa está perdida, polo tanto Infantil acabarase nun prazo de tres anos. Despois irá chegando ese problema a Primaria e así de forma sucesiva”, manifiestan las madres.



La bajada sustancial de la natalidad se deja notar en todos los colegios de la ciudad, pero especialmente en aquellos más pequeños, como es el caso del Anexo que tiene solo 20 alumnos como máximo por aula.



En todo caso la comunidad educativa del Anexo no va a rendirse tan fácilmente. Su idea –después de la concentración celebrada hace una semana– es volver a repetirla, pero en una zona pública del centro de la ciudad como puede ser la Praza de Galicia. De ahí que ya se estén tramitando los permisos ante la administración pertinente.



Los doce alumnos que tenían previsto cursar el próximo curso en el aula de 3 años del Anexo tienen su plaza reservada de forma automática en el de A Lomba. Sin embargo la sangría se prevé que afecte a otros cursos. “Eu teño unha filla nun curso superior e agora vouna ter que cambiar de colexio porque non vou ter a un neno nun centro e ao outro noutro”, manifiestan.



Así pues todo está pendiente de la respuesta que dé Educación y de los movimientos que vaya a haber en los próximos días.