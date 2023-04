Rompe una tubería de agua en As Carolinas y deja sin suministro a zonas de Vilagarcía

La rotura de una de las tuberías principales de suministro de agua en el barrio de As Carolinas dejó a varias zonas de Vilagarcía sin suministro. El incidente provocó un gran río de agua que colapsó toda la calzada de entrada a la capital arousana. Técnicos de la empresa concesionaria, Espina y Delfín, trabajaron durante horas para solventar la incidencia. No es la primera vez que algo así ocurre en esa zona. No hace muchos meses que unos metros más abajo esa misma tubería se rompió provocando trastornos por la falta de agua en los domicilios.