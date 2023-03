Rosa Quintana: "É imposible abrir a corto prazo todas as zonas que piden os bateeiros para a mexilla"

Apenas una hora después de que los responsables del Partido Popular en la comarca de O Salnés se posicionasen pública y abiertamente a favor de los bateeiros exigiendo la derogación del decreto que regula la extracción de la mejilla la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se pronunciaba sobre el tema en una visita a Portonovo. La conservadora incidió en que - tal y como pide la mayoría del sector bateeiro- "é imposible abrir a corto prazo todas as zonas que se piden para a recollida de mexilla". Así las cosas la responsable autonómica manifiesta que "eu teño que velar por todos os recursos que hai no mar e pensar non só no presente, senón tamén no futuro". Quintana insiste en que "os dous colectivos (en referencia a bateeiros y percebeiros) son importantes para Galicia e que a ninguén lle quede ningunha dúbida de que todas as decisións que se toman son en base a documentación científica, que é a que nos guía na maneira de xestionar eses recursos naturais".

Quintana siguió tendiendo la mano al diálogo y respecto del posicionamiento del PP comarcal manifestó que "entendo que se un alcalde o voceiro un veciño lle vén cunha proposta se teñen que solidarizar con ela, pero que entendan tamén a miña responsabilidade no tema". Defendió su gestión argumentando que "as propostas que nos foron chegando do sector bateeiro que se sentou con nós fóronse abrindo case todas" y aseguró que "había algún que pedía que se abriramos zonas de Parque Nacional que están pechadas dende os anos 90, e o que está claro é que non podemos volver atrás". Resaltó que "hai que pensar que non todo se pode resolver cunha variña máxica, porque é imposible".