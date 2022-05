Rueda hace parada “na casa” para hacer gala de un PPdeG “unido”

La gira de Alfonso Rueda por Galicia para reclamar apoyos en su ascenso a la presidencia del PPdeG hizo ayer una parada “na casa”, es decir, en O Salnés. En concreto, en el Pazo O Castriño, en Vilagarcía, en cuyos jardines se dieron ayer cita populares de toda la comarca para respaldar al hombre que el 22 de mayo tomará las riendas del partido.



Para ello, Rueda insistió en una palabra: “Unidade”. La clave para que la etapa en la que está llamado a relevar a un “insustituible”, tal y como calificó a Alberto Núñez Feijóo, sea el inicio del camino hacia “a quinta maioría absoluta”. Para ello, el próximo presidente de la Xunta no dudó en poner el ojo en otra cita importante, que llegará después de su investidura y del congreso nacional, pero para la que tampoco falta tanto: Las elecciones municipales. “Hai moito traballo por facer. Se nos sale ben... A quinta maioría absoluta depende de nós”, aseguró Rueda en una plaza todavía pendiente de que se designe líder.



Ante posibles fricciones, Rueda recetó “unidade” y recordó los malos presagios sobre la sucesión que ahora protagoniza y que, dice, no se cumplieron. “Demostramos que o estamos a facer ben”, dijo el único candidato a presidir el PP gallego, el partido que, dijo, “é o que máis se parece a Galicia”.



Aficionado al ciclismo, destacó la importancia del “pelotón”. Compareció respaldado por un buen número de representantes de la comarca, entre el que destaca José Manuel Cores Tourís, que ejerció como presentador del acto. De Rueda destacó su “lealdade” y capacidad de trabajo, recordando su importante papel en la campaña que llevó a Feijóo a su primera mayoría absoluta. También asistieron alcaldes, portavoces y concejales, así como diputados como la vilagarciana Elena Suárez. Y un nutrido grupo de militantes. “Estou vendo xente que non vai a outros mitins, como os que van a misa cando predica un home importante. Empezo a pensar que isto vai en serio”, reflexionó Rueda tras fundirse en un abrazo con Manolo Reigada, quien fue diputado de Alianza Popular coincidiendo con su padre, José Antonio Rueda Crespo. A ambos definió como “políticos de raza”. “Síntome orgulloso de ter un partido que dá alternativas nos 313 concellos”, aseguró Rueda Valenzuela.