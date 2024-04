Rueda señala que es el Ministerio el que debe "asignar" el cuarto juzgado de Vilagarcía

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que la creación de un cuarto juzgado de instrucción en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) iba en la "propuesta" remitida al Ministerio de Justicia, que es el que tiene la última palabra y el que tendrá que "asignar" el nuevo órgano judicial.



"Nosotros creemos que procede y está en la propuesta que hicimos. Después si el Ministerio de Justicia, que tiene la última palabra, no lo autoriza, no se puede construir. Ya nos pasó alguna vez en otras ciudades. Si no se mete en los juzgados asignados a Galicia, es imposible poder llevarlo a cabo", ha indicado, en declaraciones a los medios en Meis.



El presidente gallego ha esgrimido que es al Ministerio al que le toca "priorizar" y ha reiterado que, si da el paso, que por el momento "no le consta", el Ejecutivo gallego hará lo que le "toca", en referencia a la dotación de medios para que se pueda proceder a la apertura del nuevo juzgado.



"Galilcia, además, en todos estos años destacó porque intentaba abrir los juzgados al principio del plazo que se nos da, no al final como hacen otras comunidades. No renunciamos a ninguno", ha subrayado.