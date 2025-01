Sancionan a Ravella con 400 euros por un vehículo municipal que circulaba con las ruedas desgastadas

El Concello de Vilagarcía tendrá que abonar 400 euros por dos denuncias a un vehículo municipal –por lo tanto, propiedad de la administración local– que circulaba, y fue interceptado y por lo tanto sancionado, con los neumáticos desgastados. En concreto la sanción se impuso cuando el vehículo circulaba por la N-640. Este forma parte del parque móvil del departamento de Parques e Xardíns. La sanción fue impuesta por “circular co vehículo con neumáticos que non presentan debuxo nas fendas principais da banda de rodamento. Neumático do remolque lixeiro que arrastra”. De hecho se interpuso una denuncia por la rueda del eje trasero del lado derecho y otra por la del eje delantero del lado izquierdo. Por cada denuncia se interpuso una multa de 200 euros.



La sanción fue analizada en el marco de una Xunta de Goberno Local, en la que se consideró oportuno abonar los 400 euros que se requieren al encontrarse ya las dos deudas en vía ejecutiva.



Cabe recordar que, según la legislación vigente, circular con las ruedas de vehículos desgastadas supone una falta grave y, por lo tanto, se aplica una sanción de 200 euros por cada elemento en esa condición.