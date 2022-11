Sanidad suspende la actividad en Coinba y la plantilla teme un cierre encubierto

La sombra del cierre vuelve a cernirse sobre la empresa vilaxoanesa Coinba. Inspección de Sanidad ordenaba hace unos días la suspensión cautelar de la actividad en las instalaciones ubicadas a pie de la playa de O Preguntoiro, pero la plantilla teme que estos errores no se subsanen y que tras todo esto se esconda un “peche patronal encuberto”. Por el momento la decisión de Inspección afecta directamente a la plantilla de 19 personas, dado que ante la paralización de la actividad los fijos discontinuos se han ido a casa y otras cinco personas a un Expediente de Regulación Temporal de Emprego. Desde la CIG Mar Vila explica que “a día de hoxe non temos a documentación completa e os traballadores non recibiron os papeis requeridos para que poidan solicitar as súas prestacións”.





La plantilla considera que las cuestiones que deben solventarse no requieren una importante inversión y que, además, “non é cousa de agora, senón que son problemas que xa se veñen dando dende hai tempo atrás”.





Una vez más, y como ya había sucedido hace dos años cuando la firma había entrado en concurso de acreedores, desde el sindicato CIG alertan de que “pendura sobre este asunto a pantasma da especulación urbanística por parte duns e por parte están outros que queren continuar coa actividade”. De hecho temen desde la plantilla y desde la representación de los trabajadores que la empresa “utilice unha acta de Sanidade para dar a calada por resposta”.





Todos estos problemas de suspensión cautelar de la actividad no vienen solos. De hecho la CIG confirmaba que hace nada se procedió a un cambio en la administración de la empresa que pasó de ser de Vinova a un administrador único con sede en Madrid, Corporación Basilea S.L. “O que non imos permitir é un peche patronal encuberto porque sabemos que esta empresa funciona e que ten actividade”, explicaba Mar Vila. De hecho ayer mismo el teléfono de las oficinas de esta empresa que trabaja con el bacalao sonaban a todas horas “porque esta época do ano é o seu agosto e hai normalmente moitos pedidos”.





Desde la CIG temen que la propiedad se niegue a realizar las mejoras requeridas y que eso –por lo tanto– haga inviable la continuidad de los trabajadores en Vilaxoán y de la propia firma. Cabe recordar que es una de las pocas que mantiene la actividad industrial en esta parte de Vilagarcía, que agoniza desde hace años en actividades empresariales.





Para echar más leña al fuego ayer por la mañana la plantilla que estaba a las puertas de la empresa de O Preguntoiro veía como cuatro trabajadores ajenos a ella (y que sospechan que eran contratados por una ETT) estaban dentro realizando la actividad que ellos les correspondería. “Algo que é totalmente irregular e que imos denunciar”, explicaba Vila que no descarta “medidas de mobilización”.