El sector bateeiro estalla y volverá a movilizarse en Santiago

Los bateeiros volverán a Santiago en una nueva protesta que -según manifiestan en un comunicado- harán coincidir con la investidura de Alfonso Rueda como nuevo presidente de la Xunta de Galicia. El sector estalla y advierte que se ve obligado a recrudecer las protestas ante la "inacción" de la Consellería do Mar que, según ellos, no cumplió con lo prometido en la reunión de principios de mes. De hecho los bateeiros señalan que no se abrieron más zonas de extracción de la mejilla y que esto está provocando un desabastecimiento de las bateas que lleva a la "peor campaña da súa historia, o que levará á ruína a moitas familias".





Cabe recordar que el sector bateeiro llenó la Praza do Obradoiro a principios del mes de abril en una manifestación histórica, y después de haber enseñado músculo también en otras movilizaciones en distintos puntos de la Ría de Arousa.