El sector bateeiro se rearma y retoma las asambleas ante la falta de movimientos de Mar

Una calma tensa es la que se está viviendo estos días en la Ría de Arousa. Los bateeiros continúan yendo a las rocas a por mejilla, pero insistiendo en que la semilla que se están encontrando en las zonas en las que está permitida su extracción no es suficiente para nutrir a sus bateas. Ante la falta de movimientos por parte de la Consellería do Mar para la reapertura inmediata de nuevas zonas acotadas el sector ha decidido rearmarse, de ahí que hayan convocado estos días reuniones tanto del Clúster do Mexillón (en donde están agrupados varias organizaciones) como de las propias asociaciones por libre con sus socios. Opmega tiene previsto un encuentro y también Femex para mañana viernes a las seis de la tarde en el Auditorio de Boiro y al que incluso está previsto que asistan alcaldes arousanos.



Cabe recordar que la Consellería do Mar ha insistido en las últimas semanas en que la reapertura de zonas se hará, pero no ha puesto fecha alegando que tomar la decisión requiere de estudios pormenorizados de la situación y de informes técnicos que lo avalen. Un argumento que ya empleó también en abril del año pasado ante la insistencia del sector a que la reapertura debería ser inminente.



Hace una semana –y así lo ha confirmado la propia Consellería– Gardacostas abría expediente a una misma embarcación dos días seguidos por adentrarse en Aguiño en zonas en las que no está permitida la extracción de mejilla. De ahí que se tema que estos episodios puedan seguir sucediéndose y aumentando todavía más la tensión.



Pese a haber varias reuniones con la Consellería en las últimas semanas las zonas verdes siguen siendo las mismas a la espera de nuevos movimientos.