El sector dice que la planta de celulosa de Altri prevista en Palas de Rei es “a sentenza de morte da Ría”

Representantes del sector del mar capitaneados por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa comparecieron en Carril para manifestar su descontento por la pronta instalación de una macro planta de celulosa en el concello de Palas de Rei, Altri. El presidente del colectivo, Xaquín Rubido, –que mostró el apoyo de la PDRA a las plataformas vecinales contrarias a ese macro proyecto– explicó que poner en marcha esa actividad es firmar la “sentenza de morte para a Ría de Arousa”. Recordó Rubido que el sector marisquero no pasa por su mejor momento. De hecho puso datos sobre la mesa señalando que los problemas no solo afectan a moluscos como el berberecho o la almeja, sino también al mejillón. “No ano 2023 a produción de mexillón caeu un 30 % respecto do ano 2022”, manifestó. Ante lo que el define como “a foto da situación da Ría de Arousa”, la Plataforma entiende que “Altri entra en escena nun momento clave no que se vai a decidir se a Ría vive ou morre”. Tiene claro el sector que, de llevarse a cabo este macro proyecto tal y como está concebido, “vaise condenar a morte á Ría”.



Xaquín Rubido recuerda que llevan años reclamando una regeneración con fondos públicos de la Ría y que “está claro que as políticas públicas da Xunta de Galicia van por outro lado”. De hecho están convencidos de que “buscan acabar co sector produtivo do país, que son o seu cerne e tamén a súa identidade”.

Desde la PDRA –al igual que desde la plataforma Ulloa Viva– creen que el futuro de la calidad del agua de la Ría de Arousa está directamente vinculado a la calidad del agua que lleve el río Ulla. “Ese futuro agora é incerto”, manifiesta Xaquín Rubido. Una nueva preocupación que se suma a las que el sector tiene desde hace ya años con la Ría de Arousa como elemento a proteger.