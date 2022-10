El sector encara con pesimismo y topes bajos el regreso del libre marisqueo

Poco optimismo y topes bajos. Así se enfrenta el sector del mar al regreso del libre marisqueo que arranca mañana en las zonas de Cabío, Os Lombos y O Bohído. El presidente de Rañeiros, –la asociación que gestiona la explotación de estos bancos en la Ría de Arousa– Juan José Rial Millán, reconoce que están a la espera de “o que nos imos atopar”, dado que la campaña del año pasado no fue buena teniendo que cerrarse a la extracción en varias ocasiones las diferentes zonas por falta de producto de talla comercial.



Los muestreos realizados –según expone Millán– avanzan que en Os Lombos hay berberecho “aínda que non sabemos se de talla comercial”, mientras que en Cabío hay “algo de relojito e de ameixa rubia e no Bohído parece que babosa e relojito, pero pouca cousa”. Millán –que es también patrón de A Illa– asegura que en este tipo de campañas “é mellor facer a valoración cando acaban e non cando empezan”.



Lo que está claro es que los topes son más bajos que hace años, dado que expone Millán “non poden ser moito máis altos pola cantidade de produto que hai”.



A día de hoy (las embarcaciones pueden anotarse todavía hasta las doce de la noche) no se sabe cuantas lanchas acudirán a las diferentes zonas de explotación de libre marisqueo. Desde Rañeiros confirman que algunas de las que habitualmente apostaban por Arousa en la que era hace años una de las campañas más potentes para el marisqueo a flote han optado por cambiar sus despachos a la ría de Noia.





La ansiada regeneración





Cabe recordar que en diferentes ocasiones a lo largo del último año Rañeiros –al igual que otras cofradías que van al libre marisqueo, pero que no están adheridas a la asociación– reclamaron a la Consellería do Mar la regeneración integral de los tres bancos marisqueros. En los últimos meses el departamento autonómico ha invertido en algunos puntos de las citadas zonas, pero no se sabe si ello será suficiente para que recupere su explendor a nivel extractivo.



En el inicio de la campaña el año pasado las embarcaciones que habían optado por ir primero a Os Lombos acabaron por desplazarse a media mañana hasta O Bohído ante la falta de producto de talla comercial. Sin embargo esto hizo temer al sector que esta zona pudiese estar sobreexplotada. Serán los primeros días de campaña los que determinarán si las perspectivas son o no buenas.