El sector de la limpieza de edificios se moviliza en Vilagarcía en demanda de un “convenio digno”

El sector de la limpieza de edificios y locales se movilizó esta mañana en sendas convocatorias ante el Concello de Vilagarcía y frente al Hospital do Salnés para demandar unos “convenios colectivos dignos” y enfrentar las posturas de la patronal. En las protestas ya se avanzó una intensificación de la conflictividad a la vuelta del verano incluso con la convocatoria de huelga, según avanzó la Confederación Intersidical de Galicia (CIG).



Según explica el sindicato, las conversaciones para renovar el convenio se rompieron en abril tras 16 encuentros entre las partes, debido a la negativa por parte del empresariado de reducir la jornada laboral e incluir la cláusula de revisión salarial conforme el IPC, según lamenta la CIG. Los trabajadores reclaman un aumento de sueldos del 3,5 % para 2023 y de un 4 % para 2024 y 2025, con cláusula de revisión para no perder poder adquisitivo. Mientras que la patronal ofrece un 3,1 %, 3 % y 3 %, pero sin revisión salarial.



En la CIG esperan que la mediación del AGA prevista para este lunes 17 de junio en Vigo permita avanzar en la negociación, ya que del contrario auguran un “outono quente” con nuevas protestas y convocatoria de huelga, “porque non pode ser que o empresariado non teña nin o detalle de compensar todo o que padeceron as compañeiros do sector durante a pandemia”, señalan.



Por su parte, en la provincia de A Coruña, el representante de la CIG en la mesa del convenio, Paulo Rubido, advirtió que “no caso de que a patronal non se aveña, convocaremos mobilizacións e folga, porque o persoal deste sector, altamente feminizado, precarizado e con moita parcialidade, non quere ser escravo da súa miseria”, concluyó.