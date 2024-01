El sector llama a la “unidad” y presenta un plan de choque para “salvar as rías”

Representantes del sector del mar volvieron a reunirse en Carril para hacer una llamamiento a la unidad y presentar un plan de choque con diferentes medidas para intentar “salvar” las rías y –con ellas– los trabajos que dependen directamente de ellas. Tras la multitudinaria manifestación de Santiago los colectivos se tomaron varios días de “reflexión” para elaborar los puntos de un Plan de Actuación que contempla medidas a amplicar en diferentes ámbitos. “Son o froito do consenso e do traballo dos asinantes de En Defenda so Noso Mar”, explicaron.



Este Plan –tal y como explicó el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido– busca “respostar á situación catastrófica do marisqueo tradicional. Catastrófica porque a propia Xunta recoñece que o é, que así lle pediu ao Goberno que a denominase”. El sector reclama, así pues, un plan plurianual de recuperación de las rías con presupuesto tanto de la Xunta, como del Estado y también de la UE. Entienden que este deberá diseñarse en colaboración con las cofradías afectadas. A mayores piden un cambio en la normativa que obligue a la regulación y publicidad del protocolo de vaciado de los embalses con datos en web a tiempo real. Las medidas que presenta el sector también hablan de un plan de actuación en suelos afectados por los incendios (para evitar arrastre de cenizas) y otro de Augas de Galicia para acabar con los vertidos tanto en ríos como en el propio mar. Las cofradías reclaman además un plan de control de los depredadores. “Especies protexidas como as ouxas acaban co noso marisco”, denuncian desde A Illa.



Ayudas “insuficientes”

A la espera de que la Consellería do Mar emita las órdenes que regulen las ayudas para el sector marisquero los afectados ya advierten de que estas –por lo que ha trascendido sobre las mismas–serán “insuficientes”. Sobre ello habló la presidenta de la agrupación de mariscadoras de a pie de Carril, María Porto, que reclamó medidas como la exención de las cuotas de la Seguridad Social a los profesionales del mar mientras no se recupera la actividad marisquera, así como ayudas directas del Salario Mínimo Interprofesional a todas las mariscadoras. “E non para estar na casa, senón que nos chamen para rexenerar zonas”, manifestó. También reclamaron ayudas directas a las cofradías alegando que “se os socios non van faenar non hai ingresos e hai algunhas que están avocadas a desaparecer”.



Porto alertó que hay muchas mariscadoras que están dejando el mar para poder ganarse la vida en otros trabajos. “Queremos que se extenda a posibilidade de excedencia do permex e que, se cando a situación mellore queren volver dentro de dous anos, pois que poidan facelo”, declaró.



El sector –que prepara un gran acto en el Auditorio Municipal de Vilagarcía para el que todavía no hay fecha– pide que se promocionen más los productos locales por parte de las administraciones y que se incremente la seguridad y vigilancia sobre el tráfico internacional que pasa por el Corredor de Fisterra.