El sector del mar planea una ILP para exigir acción ante el declive marisquero

El sector marisquero en la costa gallega y, en particular, en la Ría de Arousa agoniza. Así lo señalan una vez más un total de 43 colectivos vinculados al mar (entre ellos la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y ocho cofradías arousanas) y 16 organizaciones de mejillón. Todos son contundentes. Apuntan que los datos hablan por sí solos y que en el año 2022 el marisqueo facturó 25,7 millones de euros menos en Galicia que la media de los años 2002-2021. El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, señaló a los culpables de este deterioro. “Hai un abandono e desleixo de competencias por parte da Xunta de Galicia no eido do marisqueo” y volvió a insistir en la necesidad de “un plan de rexeneración urxente e estudos disciplinares que aborden o problema de raíz”.



Los intentos de reunión tanto con representantes de la Consellería do Mar como con el propio presidente de la Xunta –ahora Alfonso Rueda, antes Alberto Núñez Feijóo– no han servido de nada. “Non temos contestación de ningún tipo”, asegura Rubido. De ahí que la idea del sector es ir más allá. Entre las medidas que están teniendo en consideración es la de plantear una Iniciativa Lexislativa Popular para exigir acción de la administración. “É a súa competencia”, recuerdan los colectivos. Además –ya después del verano– plantearán reuniones con todos los grupos políticos presentes en el Parlamento gallego para insistirles en que hay que hacer algo. Tampoco descartan volver a movilizar de nuevo al conjunto de la Ría para protestas como las que ya se realizaron previamente.



Una cuenta atrás



Con los datos oficiales sobre la mesa el sector insiste en que el marisqueo tiene una fecha de caducidad. El patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, asegura que en su pósito la bajada de la producción es de un 90 %. “Se a administración non toma cartas no asunto calculo que en tres anos o sector do mar quedará deserto”. Apuntó que “algo pasa” e indicó “incluso hai mexilloeiros que me din que se lles desprende o produto da batea. Algo pasa e a administración ten que involucrarse máis”.



Por su parte el patrón de Rianxo, Miguel Iglesias, manifestó que “parece que nos están tomando o pelo” y auguró una desaparición “en dous anos”. María Maneiro, de la agrupación de a pie de Carril, incluso habló de uno. “Aparte da caída da produción, que é evidente, tamén hai un grave problema de abandono por parte da xente. É normal, non se chega ao salario mínimo”, advirtió. De hecho los colectivos también dieron datos sobre la pérdida de permex. En 2001 en la Ría de Arousa había un total de 2.621 permisos de explotación marisquera y en 2022 el registro apunta a que bajaron a 1.613, según los datos del Instituto Galego de Estatística.



Nueva legislación



Los colectivos del mar también hacen referencia a varias leyes aprobadas desde la Xunta de Galicia “que todas elas, en conxunto, constitúen unha andamiaxe legal encamiñada a recortar os nosos dereitos ambientais e favorecer, promover e axilizar diferentes iniciativas empresariais que son claramente lesivas para o ambiente e para os sectores produtivos de Galicia”. Entiende el sector que estos proyectos (como minas o eólicos) traerán más contaminación a los ríos y ocuparán el espacio marítimo que ahora tienen las actividades pesqueras y marisqueras.