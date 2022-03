El sector del mar urge a una reunión con el ministro Planas o hará un paro el día 21

El sector del mar amenaza con una huelga general el próximo lunes 21 de marzo si el ministro del área, Luis Planas, no convoca de forma urgente una reunión. Así se decidió ayer en la Federación Galega de Confrarías, que permanece en contacto directo con todas las federaciones del ámbito estatal.





Y es que el precio del gasoil ahoga al sector, desde los rañeiros hasta los de alta mar, y sus representantes no ven que desde las administraciones se tomen medidas. “Noutros países levan xa días reuníndose cos ministros, aquí nin se dignan”, explica José Antonio Pérez, patrón de Ribeira y presidente de la Federación.





El responsable del pósito de la zona norte de Arousa recuerda que el precio del gasoil afecta tanto a los grandes como a los pequeños. Amarrados en Ribeira están ya al menos tres buques que salen al Gran Sol, que deben echar hasta 150.000 litros.





Los precios subieron una media de hasta cuarenta céntimos en apenas días, un incremento que no fue, ni mucho menos, progresivo, y que genera indignación y preocupación en un sector del que dependen una buena parte de las familias arousanas.





Por ello, ayer se reunió la Federación Galega de Confrarías, que decidió solicitar por escrito una reunión con el ministro de Pesca, Lluis Planas. El plazo es de algo más de una semana y la advertencia clara: Si no habrá un paro general en el sector. “Moitos xa están parando pola súa conta porque con estos prezos é inasumible”, explica Pérez. En el mismo sentido se manifestaron estos días patrones de otras zonas arousanas, como el de Cambados, Ruperto Costa, o el de Portonovo, Juan José Besadas. Todos apuestan por la unidad de acción y, por ello, las protestas se están coordinando a través de la Federación Galega, que en primer término opta por la vía del diálogo mediante una petición de reunión. Eso sí, desde el sector echan en falta que la administración no diese antes un paso para abordar un problema que está afectando a todo el estado. De hecho, ayer hubo reuniones en Asturias y en el Mediterráneo, entre otras zonas. Todos permanecen en contacto conscientes de que, de esta manera, será más fácil hacer fuerza ante unos precios disparados por la guerra en Ucrania.





Transporte por carretera

Otro motivo que lleva a muchos barcos a plantearse no salir del puerto tiene que ver con otro sector muy afectado por los precios del gasoil: El de los camioneros. “si para todo el transporte, el mercado local no sería capaz de absorber toda la producción que llevamos a los puertos”, explicó el presidente de la Federación Provincial de Pontevedra, José Manuel Rosas, a la agencia EFE. Por el momento, al menos en Arousa, no se prevé que esta cuestión afecte a los precios del pescado.





Mientras tanto, el Gobierno quiere que sea la Comisión Europea la que se pronuncie sobre los efectos de la subida del gasoil en la flota. Así lo manifestó, hace tres días, el ministro de Agricultura y Pesca. Planas anunció una reunión en breve con la patronal de armadoras, Cepesca, y la Federación Nacional de Cofradías. Desde el organismo gallego le dan de plazo unos días para fijar un encuentro en el que abordar el grave problema.