El sector no descarta movilizaciones: “A mexilla non chega para todos nin de lonxe”

Tras varios meses de incertidumbres y semanas en las que ven que la mejilla que hay en las rocas no es suficiente, el sector bateeiro ha vuelto a cerrar filas. La directiva de Femex se reunían ayer en el Auditorio de Boiro para exponer a sus socios y a algunos alcaldes presentes la situación y advertir que “o recurso do que vivimos estase indo ao garete”. De ahí que las palabras protesta, movilizaciones y presión estén de nuevo sobre la mesa. Más o menos como hace justo un año y sin muchos avances al respecto. El presidente de Femex, Javier Figueira, lamenta que la Consellería do Mar lleva meses prometiendo algo “que non está cumprindo” y asegurando que “a xente está cansada, preocupada e crispada”.



Y es que tras un par de semanas yendo a las rocas de las zonas permitidas no solo Femex, sino el resto de organizaciones bateeiras coinciden en que la semilla “non será suficiente para nutrir a todas as bateas, nin de lonxe”. De hecho Figueira asegura que “o ano pasado xa quedou escasa e este ano vai ser peor”.



La escasez no viene dada solo por el hecho de que haya más bateeiros concentrados en las zonas permitidas a día de hoy para la extracción de la semilla, sino también por las condiciones meteorológicas que la han debilitado. “Por encima vemos como naquelas zonas prohibidas tamén se está perdendo sen que ninguén a recolla”, expone el presidente de Femex. Señala además que no entiende la cerrazón de la Consellería dado que “non hai un só expediente aberto a bateeiros por levar percebe. Nós solo queremos a mexilla para poder seguir traballando”.



Depuradores e industria

La preocupación de los bateeiros va más allá de lo actual. “O problema non é que non teñamos mexilla agora, senón que para o ano que vén vai ir a menos e así sucesivamente”, manifestaba el de Femex. Así las cosas es “un problema tamén de futuro”, dado que afecta a la industria de las depuradoras y a la de la transformación. “Se non hai produto que nós lle poidamos dar é todo unha cadea”, exponía ayer el presidente de Femex. Y es cierto. Si las fábricas conserveras –que son potencia económica en la comarca de O Salnés por su número y nivel de empleabilidad– no tienen producto tendrán que buscarlo en otro lado. “O que está conseguindo a Consellería do Mar con esta actitude é abrir as portas ao produto de fóra e iso, unha vez que pase, é difícil de volver a abrilas de novo para o sector bateeiro galego”, manifiesta abiertamente Javier Figueira. “Chegaremos a donde teñamos que chegar”, exponían ayer en Boiro. Y si eso implica volver a llenar el Obradoiro, no dudan en que lo harán.

Los socios de Opmega deciden que se asista a todos los encuentros con Mar

Mantener la comunicación y el contacto con la administración autonómica es lo que desean los socios de Opmega, la organización de productores que aglutina al mayor número de bateas en Galicia. Tras encuentros con las agrupaciones asociadas han decidido seguir asistiendo a las reuniones (la próxima el martes a las dos de la tarde), sin prejuicio de unirse a los acuerdos que otros puedan poner sobre la mesa. De nuevo sale a la luz la sombra de las movilizaciones. Cabe recordar que la Consellería mostró su disponibilidad para abrir nuevas zonas incluso en zonas portuarias. Eso sí, siempre apuntando que debería hacerse con criterios e informes técnicos al tratarse de un asunto “complexo” y con varios actores implicados.