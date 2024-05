El sector servicios recluta trabajadores para el verano y logra una bajada de casi 200 parados en abril en Arousa

La Ría de Arousa ya está allanando el terreno para una campaña estival que está a la vuelta de la esquina. Al menos en cuanto a empleo se refiere. Así lo muestran los datos del paro del mes de abril, con casi 200 desempleados menos en la suma de las tres comarcas arousanas. Tanto en O Salnés como en Barbanza y Ulla-Umia hay menos parados que hace justo un año y se espera que el número de contrataciones aumente a medida que se aproxime el verano, más que nada en hostelería y todo lo que implica al sector turístico.

En la comarca de O Salnés son 5.248 personas las que están en la búsqueda activa de empleo. Son medio millar menos que hace justo un año. El empuje turístico de localidades como Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove y de la comarca en general hacen prever que las cifras en cuanto a contrataciones mejoren a medida que llegue el verano. Eso sí, muchos hosteleros ya se quejan de que no encuentran gente.



Solo en O Salnés en abril se crearon 126 puestos de trabajo y en total hay 5.248 personas todavía en búsqueda de empleo, medio millar menos que en abril de 2023. Son O Grove y Vilanova los municipios que más nuevos contratos firmaron en este mes que acaba de terminar. Ambos con 31 más. Le sigue Vilagarcía –muy dependiente también del sector servicios– con 29 nuevos contratos y un poco más lejos Meaño con 18, A Illa con 11 y Meis con 10. Solo Ribadumia y Sanxenxo no consiguen generar nuevos puestos de trabajo en el cuarto mes del año, este último probablemente ya arrastrando los muy buenos datos de marzo coincidiendo con la Semana Santa. Aún así, ambos mejoran cifras con respecto a años anteriores. Cambados por su parte sigue más o menos estable en datos con un parado menos en abril.

La comarca de O Barbanza tiene una importante industria –sobre todo la conservera– que emplea cada año a miles de personas. Aunque con un empuje ligeramente menor también depende del sector servicios al igual que la de O Salnés. Localidades como Ribeira o A Pobra son elegidas cada año por los turistas.



En O Barbanza la situación en cuanto a empleo es más dispar. Mientras que A Pobra y Ribeira lograron generar nuevos puestos de trabajo (19 y 15 respectivamente) en Rianxo tres personas más se suman a las listas del paro y en Boiro son 15 en total. Aún así la comarca también firma uno de sus mejores datos en años, con 2.674 desempleados en total.

La comarca de Ulla-Umia es la que depende menos del turismo de sol y playa. Ofrece otras alternativas de interior como los balnearios termales y también el Camino Portugués, cuyas cifras de peregrinos se van aproximando cada vez más al francés con lo que eso implica a la hora de habilitar servicios.



En Ulla-Umia la mayoría de los municipios también firman un buen mes. En esta comarca se generaron 32 nuevos empleos y 15 de ellos fueron en Caldas. Por su parte Pontecesures logró firmar 9 nuevos contratos, Catoira un total de 8 y Valga –el que más presencia industrial tiene– 5. Moraña mantiene más o menos las cifras del mes de marzo con un parado menos y Portas y Cuntis no logran generar nuevos puestos de trabajo, según los datos del Portal de Emprego de la Xunta de Galicia. En localidades como Pontecesures o Caldas el inicio de la temporada de peregrinos –que arranca habitualmente en el mes de abril con la apertura de más albergues– ha provocado el incremento de más ofertas laborales. Se espera que esta tendencia vaya al alza en lso meses de verano, que son los que más peregrinos reciben con diferencia en el llamado Camino Portugués. En todo caso en esta comarca arousana todavía hay 1.440 personas en la búsqueda activa de empleo, menos –en todo caso– que en el mismo mes del año pasado.

Desde hace semanas ofertas vinculadas al sector hostelero surgen cada día de cara a los próximos meses.

Los sindicatos

Todavía con la resaca de las manifestaciones del 1 de mayo los sindicatos arousanos valoran los datos de desempleo. Desde la CIG Anxo Lúa expone que “efectivamente hai un descenso evidente no número de parados, pero vese que responde a un tema estacional máis que a outra cousa”. Habla de una situación “estrutural” en la comarca, muy dependiente del sector servicios y del turismo. “Aínda que poida parecelo estas non son novas contratacións, senón que son rotacións. Hai moita temporalidade nestes contratos e tamén moita parcialidade”. Desde la central sindical CIG Lúa tiene claro que “mentres non se aposte nesta comarca por un sector industrial tecnoloxicamente potente estaremos avocados a depender sempre do sector servizos”.



Por su parte Juan Bao, desde Comisións Obreiras, incide en que a nivel xeral “atopámonos ante uns bos datos”. Habla de la incidencia de la “fenda de xénero, que aínda se percibe e sobre a que nós poñiamos o foco o pasado Primeiro de Maio”. Reconoce que el aumento en las contrataciones puede deberse “á proximidade da tempada de turismo. Esperemos que esta liña de novos contratos continúe despois do verán e que tamén se sigan incrementando as contratacións indefinidas”. Una valoración similar a la que hace Vidal Trillo, desde UGT. Expone que “sempre que hai un incremento do traballo e descenso no paro a nosa valoración é positiva”. Destacó que “cada vez a tempada turística é máis longa e estírase máis e iso favorece a que haxa máis contratos durante máis tempo”. Eso sí, cree que “o importante agora mesmo é xerar estabilidade, negociar mellores convenios que den traballos dignos e que os beneficios empresariais tamén se noten na clase obreira”.

Los empresarios

El sector empresarial de la comarca de O Salnés lleva años quejándose de la falta de trabajadores cualificados que doten a sus industrias de personal. Así lo expone Miguel Ángel García Miguéns, empresario en Vilagarcía y vocal en la Cámara de Comercio. “Non é algo que afecte unicamente ao meu sector, senón que é algo transversal, que falando con outros empresarios teñen exactamente a mesma percepción”. Valorando los datos del paro como positivos –porque ha bajado el desempleo en el mes de abril– indica García Miguéns que “a realidade é que os traballadores cualificados non están parados, están traballando”.



Entiende el empresario que “o problema penso que vén dado porque a formación non está aliñado coas necesidades do tecido empresarial da zona. Hai un problema gravísimo en canto a cualificación de cara ao futuro. Está aí e se non se toman medidas vai ser aínda máis grave”. García Miguéns también apunta que quizá la orientación laboral de los más jóvenes no es la más adecuada. Algo chocante teniendo en cuenta que contamos con la mayor oferta de la historia en cuanto a formación profesional y con el acceso a información más sencillo. “Falta de todo: torneros, electricistas, soldadores, carpinteiros... as profesións de toda a vida. Non se atopa xente cualificada”.



Lo cierto es que en la comarca de O Salnés la mayoría de las ofertas de trabajo que aparecen en cualquier portal de empleo de internet están relacionadas con el sector servicios. Algo lógico teniendo en cuenta que O Salnés es la zona con mayor potencial turístico en verano y que la población se incrementa sustancialmente durante los meses estivales sobre todo en localidades como Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove. Incluso en el sector hostelero se quejan de que no encuentran trabajadores.