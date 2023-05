El Sergas asegura que el consultorio de Vilaxoán continuará operativo

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés asegura que la actividad asistencial que se da en el consultorio de Vilaxoán continuará. El Sergas responde así a las palabras del socialista Julio Torrado en el Parlamento, con las que advertía que en el Plan Funcional del Sergas se mantiene la orden de cerrar el consultorio vilaxoanés. El Servizo Galego de Saúde recuerda que el consultorio se reabrió en noviembre de 2022 tal y como se comprometió el gerente del área sanitaria, José Flores, con representantes de la asociación vecinal de la localidad. Insiste la administración autonómica que el compromiso está ahí y que es firme. De hecho argumentan que el Sergas acaba de ampliar el cupo de la facultativo que atiende en el citado consultorio.

Desde la Asociación de Veciños de Vilaxoán su presidente, Cándido Meixide, recuerda que la reapertura del consultorio después de la pandemia vino dado por el citado compromiso e insistió en que es un servicio fundamental no solo para Vilaxoán, sino también para la zona de Sobradelo, Faxilde y alrededores. “Temos xente maior e a proximidade á hora de poder ser atendida por un médico é algo fundamental”, ratificó. De ahí que insista en la importancia de que el consultorio –una vez que en él se realizaron las obras para adaptarlo a las necesidades del servicio– continúe abierto. “Se vemos que a cousa está sombría retomaremos as mobilizacións para manter isto”, asegura el presidente del colectivo vecinal. Incide en que no es solo una reivindicación de la asociación vilaxoanesa, sino de la Coordinadora Vilagarcía Sur en la que también están los colectivos de Faxilde y Sobradelo.



El PP habla de “compromiso”



Por su parte el PP de Vilagarcía, a través de la diputada Elena Suárez, recuerda que la continuidad del consultorio de Vilaxoán es un “compromiso” de la Xunta. Suárez indica que el conselleiro, Julio Comesaña, “aclaró totalmente el futuro de Vilaxoán” y que “recalcó expresamente que aunque el Plan Funcional de este nuevo edificio permitiría absorber la totalidad de los pacientes que tienen cupo hoy en Vilaxoán, esto no lleva aparejado un cierre del consultorio”. La diputada conservadora hace referencia a que el conselleiro “destacó que el nuevo centro de salud estará abierto a toda la ciudadanía de Vilagarcía, que será la que escoja donde quiere recibir atención, por lo que el plan funcional garantiza que cualquier usuario hoy en Vilaxoán que quiera pasar a este nuevo centro va a poder hacerlo porque tendrá capacidad suficiente para ello”.