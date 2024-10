Servizos Sociais detectó en Vilagarcía un caso de discriminación racista en la negativa de un alquiler

El área de Servizos Sociais de Vilagarcía, que dirige la socialista Tania García, señala “día a día” se detectan problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. “É evidente que hai un problema, con casuísticas que non difiren das que se poden ver en calqueira outra cidade”, señalan fuentes municipales. Inciden desde Ravella que el problema se agrava en el caso de las familias monoparentales y de las personas inmigrantes. Es más, “incluso se detectou un caso de discriminación racial na negativa a un alquiler”, señalan desde la administración local.



En este tipo de situaciones, lo que se hace desde los Servizos Sociais es, en primer lugar, “facilitar axudas directas para o pago” del arrendamiento, del IBI o de los suministros. Al tiempo, se colaboran con ONGs como Cáritas o Cruz Roja. El gobierno local de Vilagarcía recuerda que las competencias para intervenir en el mercado de la vivienda, en el caso de los concellos, son muy limitadas. “No así no caso das comunidades autónomas”, señalan desde el departamento de García Sanmartín, que recuerda que en la localidad no se volvieron a hacer viviendas públicas desde la época del bipartito en la Xunta.



Protocolo "housing first"

Una de las entidades que denuncia el problema de la vivienda en Vilagarcía es Cáritas, que hace unos días advirtió de que esta situación estaba incrementando el número de mujeres que se ven abocadas a dormir a la intemperie. Sin embargo, el Concello separa ambas situaciones. “O problema do sinfogarismo é distinto, por canto nel interveñen moitos factores, incluido o da liberdade individual dos seus protagonistas”, señalan desde Ravella.



En cualquier caso, el ejecutivo destaca los recursos existentes y asegura que Vilagarcía “é un referente”,c on un albergue, un comedor social y un centro de inclusión. No se plantea el gobierno local, por el momento, modelos como el de “Housing First” (primero vivienda), que promueven entidades como Hogar Sí y que colaboran con el Ministerio, sino que prefiere el convenio de cooperación con Cáritas y Cruz Roja. “O día que se plantexe esta posibilidade, será estudada co mesmo rigor que se aplica a calquera proposta que busque minimizar un problema tan grave como este”, señalan desde el gobierno local socialista. l