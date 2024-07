Servizos Sociais de Vilagarcía tendrá el doble de superficie en su nueva sede

Las futuras dependencias de los Servizos Sociais de Vilagarcía tendrán más del doble de superficie que el actual local, situado en la planta baja del Concello. El alcalde, Alberto Varela, formalizó esta mañana ante notario la compra de un local en el barrio de Os Duráns, en la esquina de la calle que lleva el mismo número. Los antiguos propietarios acudieron al acto de entrega de las llaves, felicitando al ejecutivo por esta actuación, que permitirá dotar de mayor capacidad y espacio a un departamento que ha visto multiplicados sus recursos durante estos últimos mandatos.



“Fixemos un esforzo importante por potenciar os Servizos Sociais, non só para dotalos de posibles recursos económicos para axudas aos veciños que o precisan, senón tamén de máis personal, para poder reducir as listas de espera”, explicó Varela, que incidió en que este último punto no solo depende de la actuación municipal.



Fueron estas mejoras, apuntó el regidor socialista, las que conllevaron que el espacio de los bajos del Concello se quedase pequeño. De hecho, la compra de unas nuevas instalaciones para Servizos Sociais lleva tiempo sobre la mesa. Ahora, ya es una realidad.

Redacción del proyecto de reforma

Son un total de 563 metros cuadrados situados a escasos metros de la Casa Consistorial. La adquisición se adjudicó hace algo más de un mes en la Xunta de Goberno Local y se formalizó ayer, ante notario. La compra se cerró por 233.000 euros, que se financiarán en parte con fondos propios y, en parte, con un préstamo.



El regidor, que estuvo acompañado por la concejala de Facenda, Luz Abalo, apuntó que lo normal es que, con el crecimiento de los concellos, los servicios no estén todos centralizados en un mismo edificio.



Los 563 metros cuadrados, que suponen más del doble de las instalaciones en las que están en la actualidad el personal de Servizos Sociais, están distribuidos, por el momento, en cuatro locales de 200, 201, 81 y 81 metros cuadrados. El siguiente paso, apuntó Varela, será redactar el proyecto de reforma.



“Os técnicos municipais xa son coñecedores das características do baixo e agora haberá que ver cal vai ser o orzamento necesario”, destacó Varela que ve conveniente que la Xunta de Galicia colabore en esta actuación ya que “somos a comunidade autónoma na que os municipios poñemos máis cartos para a atención primaria”, lo que supone, destacó el regidor, un gran “esforzo” para los municipios.

Entrega de las llaves I GONZALO SALGADO

Futuros usos

Y ya en cuanto el traslado sea una realidad, aunque en realidad antes, se buscará un uso para el local que ahora mismo ocupan los servicios sociales. En este sentido, el alcalde señaló que existen diversos departamentos municipales que demandan una mayor capacidad para llevar a cabo su trabajo diario. Se trata incluso de servicios que no están situados en la planta baja.



Sin embargo, y también el propio Varela lo apuntó, hay uno, muy próximo a los Servizos Sociais, que lleva años adoleciendo de falta de espacio. Se trata de la Policía Local, que lleva más de una década pendiente de una ampliación de las dependencias, incluso argumentando necesidades de mayor protección de los documentos y actuaciones que se llevan a cabo en la oficina.



“A Policía ten unha serie de demandas que poderiamos cubrir co espazo” que dejarán vacío los servicios sociales, apuntó el regidor socialista.



En cualquier caso, será una cuestión que estudiará el gobierno local en los próximos meses, al mismo tiempo que da los pasos para encargar el proyecto para reformar la nueva sede y busca la financiación para la ejecución de las obras.