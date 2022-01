Los sindicatos convocarán asambleas para dar a conocer la “histórica” RPT

Los sindicatos con representación en el Comité de Empresa y en la Xunta de Personal del Concello y el alcalde, Alberto Varela, firmaron ayer el acuerdo para poner en marcha la primera Relación de Postos Laborais de Ravella. Un momento que el regidor calificó como “histórico” para “esta casa”, en relación al Concello, y que ahora se explicará detenidamente entre la plantilla, con asambleas sectoriales.





“Moitos cidadáns non saben o que significa unha RPT, pero este é un día histórico para o Concello”, señaló Varela. Palabras que refrendó la edil de Personal, Sonia Outón, que destacó la “confianza mutua” entre la representación de los trabajadores y el gobierno, tanto durante este mandato como durante el anterior. “Sempre me atopei cunha parte sindical moi razoable”, apuntó la edil.





Desde los sindicatos también destacaron el buen clima de las negociaciones, que comenzaron ya en 2017, e incidieron en que se trata de un documento que no es “inmóvil” y sobre el que se puede seguir trabajando.





“Para que se leve a cabo este acordo ten que haber boa fe. É un punto e seguido, intentaremos melloralo, pero agora hai un documento para traballar”, explicó José Luis Vila, presidente de la Xunta de Personal por el CSIF.





Sobre este aspecto insistió Dina Porral, representante de la CIG, que cuenta con delegados tanto en la Xunta de Personal como en el Comité. “Non acada todo o que a plantilla quería, pero agora temos algo do que partir”, apuntó Porral. Ramiro Agrelo, presidente del Comité de Empresa por el CSIF, animó a “seguir mellorando”.





Posibilidad de mejoras

Precisamente son estas cuestiones las que explicarán a la plantilla en asambleas por sectores. En algunos departamentos, como el de Electricidad, están a la espera de conocer el documento para determinar si presentan o no alegaciones, ya que al menos la propuesta inicial no recogía sus funciones. “É unha boa proposta, valorada por unha empresa. Sempre vai haber quen a nivel individual considere que non están valoradas as súas funcións”, apuntó Varela, que reflexionó sobre que “é difícil representar a 300 traballadores e que todos estean contentos”.





En cualquier caso, el alcalde considera que la mayoría de la plantilla “ve colmadas as súas reivindicacións”. No explicó Varela cuáles son las principales medidas que recoge la RPT, aunque sí confirmó que se recogen las peticiones de equiparación salarial.





Los incrementos de salario se harán gradualmente, a lo largo de los tres ejercicios siguientes, para así poder hacer frente al incremento de Presupuesto.