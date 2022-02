Los sindicatos urgen a la patronal a convocar la Mesa en otro día de respaldo masivo a la huelga

La huelga de la conserva registró un nuevo éxito de movilización, con una participación próxima al cien por cien. Unas cifras que llevan a los sindicatos a reclamar a la patronal Anfaco- Cecopesca la urgente convocatoria de la Mesa de Negociación.





“Agora a patronal sería irresponsable se non chama para seguir negociando”, advierte Rosa Abuín, delegada de la CIG, que incide en que las posturas están muy próximas. Sin embargo, por el momento, los sindicatos no recibieron ninguna llamada de la parte empresarial.





Lo que está en juego es el nuevo convenio de la conserva, que debe decidir sobre cuestiones tan importantes como la conciliación, la diferencia de sueldo entre categorías feminizadas y masculinizadas, la subida general de los salarios o el turno del fin de semana.





Es precisamente en la brecha salarial, que desde la patronal niegan categóricamente, donde surge el principal escollo, ya que la parte empresarial no acepta la creación de una Comisión para, a medio y largo plazo, ir supliendo las diferencias que separan entre lo que cobra a fin de mes una trabajadora de fabricación a lo que recibe en nómina un empleado de la categoría de oficios varios.





Otras diferencias se encuentran en el turno del fin de semana, que despierta las sospechas sindicales. La CIG pide una redacción precisa sobre las características de estos contratos, sobre todo del de formación. Por último, existen pequeñas diferencias, bastante salvables, sobre el incremento salarial.





Movimiento en Frinsa

Ante el silencio de la patronal, la plantilla volvió a salir ayer a la calle. En Vilagarcía, la concentración fue en la Praza de Galicia, mientras que en Boiro consistió en una cacerolada, con al participación de unas 1.300 personas. Los participantes llevaron potas, sartenes, bombos, tambores y otros artilugios. Los sindicatos informaron de que en Frinsa, pese al desalojo del jueves, se vio movimiento de camiones con pescado congelado que luego será procesado y se utiliza para elaborar conservas en Portugal, garantizando así la producción.





Denuncia

La única incidencia del conflicto de la conserva durante las tres jornadas de huelga se registró durante la jornada de ayer en una conservera de Ribadumia. Su propietario, Xesús Alfonso, denuncia que fue agredido por un integrante de un piquete que se habría presentado en la fábrica a las ocho y media de la mañana.





Fue la encargada, según relata el denunciante, la que acudió a buscarlo “asustada” porque un grupo de personas golpeaba el portalón de la entrada. Cuando Alfonso acudió a ver qué pasaba, comprobó que la protesta se llevaba a cabo en terrenos de su propiedad, por lo que los instó a marchar. La única respuesta que obtuvo, asegura, fueron patadas. Después, uno de ellos le cogió la cabeza y “bateu con ela no portal”.





El resultado fue una brecha que tuvo que recibir puntos en el centro de salud y la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Los agentes del instituto armado ya se presentaron en la fábrica a escasos minutos de lo sucedido e identificaron a los que allí quedaban. “Moitos xa se foran”, explica Alfonso, que indica que en ningún momento el grupo llevaba ningún tipo de pancarta ni le dijo nada de que parara la producción. Tampoco, asegura, ninguna de sus trabajadoras expresó deseo de ir a la huelga e incluso, asegura, se vieron afectadas por la situación, llegando una de ellas a desmayarse.





“Eu son un pequeno empresario e traballo en fresco, polo que o que compro na lonxa non o podo deixar”, explica Alfonso. Tras el incidente, la fábrica aceleró el trabajo para irse a casa lo antes posible. Rosa Abuín, de la CIG, condena los hechos, que enmarca en un clima de tensión. “Nós non somos violentos e condenamos ese tipo de actos, pero non se pode criminalizar a todo un sector por algo puntual”, advierte.