Los socialistas de Vilagarcía se erigen como fuerza que defiende una Europa ética y de paz

El Partido Socialista de Vilagarcía se moviliza para "poner en valor a importancia de participar e votar" el próximo domingo en las elecciones. "Sempre dicimos que son importantes, pero esta é moi importante", señala Julio Torrado, secretario xeral local del puño y la rosa, que estuvo acompañado por el alcalde, Alberto Varela, y varios miembros del gobierno local.

"Son relevantes estas eleccións para a cidadanía de Vilagarcía e da comarca do Salnés", dijo Torrado, que defendió votar a la opción progresista que representa el PSOE pero "non por unha cuestión de partido", si no porque "necesitamos unha Europa ética, implicada na paz, que os socialistas defendemos en Ucrania e en Palestina. Que dicilo parece fácil, pero non atopamos ningún partido que sexa capaz de defender ao pobo ucraniano, que está sendo invadido, e ao pobo palestino, que sufre un xenocidio atroz e inasumible".

El secretario xeral también defendió lo conseguido por González Casares, candidato a las europeas en Galicia, en la reforma del mercado eléctrico. "Hoxe na comarca de Arousa cada familia pagou 700 euros menos nas súas familias entre 2022 e 2023, e ixo fixémolo os socialistas", dijo Torrado.

Varela, por su parte, destacó que "aínda que Europa nos pareza que non inflúa no día a día, poucas cousas inflúen máis. Influi na forma de saír da crise. Houbo unha saída en 2008 con moito padecemento, no que se nos pediron recortes aos camiños. E houbo outra tras o covid na que se apostou polo investimento público", señaló el regidor.

"O que estamos pisando agora aquí é froito das políticas europeas", dijo Varela en la Praza da Indenpendencia, que también destacó otras iniciativas que "levan o nome de Europa", como Arcebispo Lago, la instalación de fibra en el rural o los bonos Son da Casa, entre otras. "Creo que todos os vilagarciáns debemos ser conscientes da importancia de ter unha Europa que sexa aliada dos concellos e que aposte pola inversión", dijo Varela, que envió un mensaje a la ultraderecha: "Non van a pasar".