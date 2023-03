La sorna meca y vilaxoanesa pusieron el punto final al Entroido vilagarciano

No hubo lleno absoluto en el Auditorio de Vilagarcía como sí tiene ocurrido en otras ediciones del Festival de Comparsas. Eso sí, las seis formaciones participantes (es un evento sin carácter competitivo) lo dieron todo como si estuviesen actuando en el mismísimo Wizink Center de Madrid. Marajota e Media –de Vilaxoán– actuaba en casa y se notó. Sus letras iban dedicadas a cosas vilagarcianas y, como marca la tradición, no dejaron títere con cabeza. El resto de las formaciones llegaban de la península grovense, un sitio en el que cada año el carnaval se respira en cada esquina y donde el arte les viene ya de serie. Los ganadores del certamen de comparsas grovense, los Jana de Leria, triunfaron en Vilagarcía, como también lo hicieron los componentes de Leña Verde, Os da Prensa, As máis plus y la Tropa de Moncha A Caralla. La capital arousana se despidió así de su programación de Entroido, que volvió a la normalidad tras la pandemia.

Este año el festival no logró llenar el Auditorio | GONZALO SALGADO