SOS de la Banda de Vilagarcía para que el Concerto de Fin de Ano no sea el último

La Banda de Música de Vilagarcía da los últimos toques al que es uno de los eventos más especiales: El Concerto de Fin de Ano. Será el próximo sábado, 30 de diciembre, en el Auditorio Municipal. Con clara inspiración en la Gala de Viena, el repertorio incluye una parte sinfónica y otra clásica, con los Strauss haciendo las delicias de los asistentes. Es un clásico que triunfa y siempre pone en pie al público pero, advierten, podría ser la última oportunidad de verlo.

"Os planteis son os que son. A pandemia apretou moito ás bandas e moitos músicos quedaron no camiño", explica Suso Nogueira, que incide en que "hai moitos instrumentos que custa completar". Uno de ellos y fundamental es la tuba. "Estamos chamando vinte músicos, ofrecendo cartos e non damos conseguido. Se hai que facelo chegar desde León, farémolo", explica el director de la Banda de Vilagarcía.

La agrupación lanza un SOS y pide a músicos jóvenes que se incorporen. Nogueira explica que tanto desde la Escola de Música Bernardo del Río como desde el Conservatorio se está haciendo todo lo posible para ofrecer relevo, "pero non se fai dun día para outro". En todo caso, el director de la Banda no pierde la esperanza, asegura que "seguiremos na loita" y apunta que "do catorce esperamos pasar ao quince", en relación a la edición del Concerto de Fin de Ano.

Un repertorio que funciona

Una tradición en la que Vilagarcía fue pionera, extendiéndose a otras zonas de la comarca y, desde este año, también a O Grove. "Sempre é un reto moi especial para nós porque é un concerto onde pretendemos mostrar as mellores galas", explica Nogueira. La oportunidad de este año es, además, muy especial. Será a partir de las ocho de la tarde en el Auditorio Municipal.

El repertorio se divide en dos partes. En la primera, sinfónica, se interpretarán "Satierf Odracir", de Nuno Osorio; "Porgy and Bess", de Gershwin y "Vikings: The Legend", de Lionel Beltrán- Cecilia. Estas dos últimas obras, explicó Nogueira, requieren de una compleja estructura y setenta músicos sobre el escenario.

La segunda parte es la tradicional, en la que aparecen todas las polcas, los vals y las marchas de los Strauss, con el broche de oro de la Radetzky March Op, que pone al público en pie. "É algo que funciona. É moi necesario seguir facendo esta programación clásica que a xente espera", señaló la concejala de Cultura, Sonia Outón.

Las entradas se pondrán a la venta en taquilla desde mañana, de cinco a ocho de la tarde y por cinco euros para la zona A, cuatro para la B y tres para la C. El propio día de la función, sábado, también funcionará la venta por la mañana.