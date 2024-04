El SPAD alerta de un aumento del consumo de alcohol y coca y de pacientes más jóvenes

Carmen Mariño es trabajadora social y lleva 34 años dirigiendo el Servizo de Prevención e Atención á Drogodependencia de Vilagarcía, con las modernas instalaciones ubicadas en Juan Carlos I. Alerta de que la edad para iniciarse en el consumo de drogas es cada vez menor y reflexiona sobre el modelo de ocio de los jóvenes. ¿Hay más consumo entre la gente joven que hace años? Hay consumo, mucho. Me preocupa el hecho de que la sociedad está con la creencia de que no pasa nada por fumar porros y no es cierto. El THC –sustancia que está en la marihuana y en el cannabis– crea una dependencia y eso es terrible sobre todo en edades muy tempranas en las que todavía la actividad cerebral no está del todo desarrollada. Todavía hay mucho del “yo controlo”... Sí, y es algo muy peligroso. No, no controlas. Puedes decir que solo consumes los sábados, pero tienes una dependencia de esa sustancia porque no sabes pasártelo bien sin ella. Eso es un problema. Antes los consumidores de heroína no eran aceptados, ahora los de cocaína sí lo son en la sociedad ¿Ha fallado la sociedad a la hora de alertar sobre el peligro de estas drogas? No me gusta la palabra culpa, porque no es culpa de nadie, ni de las familias, ni de la escuela... Lo que sí creo es que la sociedad tiene que ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes. Aquí en Vilagarcía, por ejemplo, es cierto que hay muchos clubs deportivos y se están habilitando los parques para que los jóvenes puedan hacer algo. En todo caso, y sobre todo en edades complicadas en las que no tienen claro nada, es importante ayudarles a encontrar una motivación que no los lleve a sucumbir a una apatía que provoque que caigan en alguna adicción. Y eso es trabajo de todos. Queda mucho por hacer entonces... A ver, no todo es negativo. Hay jóvenes que lo tienen todo muy claro, que estudian, que son sanos, que se forman, pero insisto en que como sociedad debemos actuar en ese sentido.