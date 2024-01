El tabaquismo: fumadores cada vez más jóvenes y que se enganchan con los “vapers”

Dejar de fumar es una de las promesas que, cientos de personas, se hacen al arranque de cada año nuevo. Algunos lo intentan en solitario, otros con terapias alternativas y muchos deciden recurrir a las opciones que ofrece a día de hoy la sanidad pública. En el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés la Unidad de Tabaquismo atiende a los pacientes que vienen derivados de sus médicos de cabecera y coordina con los concellos acciones de prevención y concienciación sobre una enfermedad que se considera crónica y que con graves consecuencias para la salud. La doctora González Valladares, de Neumología, es la encargada de la citada unidad. Ella señala que uno de los principales motivos que impulsa a un fumador a probar un tratamiento es el coste del mismo. “Ata hai pouco había fármacos que eran bastante costosos e iso a moitos pacientes botábaos para atrás. Que si, que tamén gastan en tabaco, pero ao ser esta unha adición non son conscientes de canto. Nestes momentos estase empregando un tratamento que dura 25 días, que é financiado en parte pola seguridade social e que hai a pacientes que lles sae gratis dependendo da renta”, explica la doctora.



Lo que es una evidencia –y así lo explica la profesional– es que cada vez la edad en la que se fuma el primer cigarrillo es más temprana. Esto es lo que alerta tanto a las administraciones como a los equipos médicos de que hay que seguir actuando más y mejor.



La “moda” de los vapeadores

Muchos jóvenes –algunos incluso muy niños– se introducen en el mundo del tabaco y de la nicotina a través de la “moda” de los vapeadores. “A xente para determinadas cousas é moi confiada, así como para os medicamentos analizan os miles de efectos que poden ter, os vapeadores introducíronse sen problema cando non hai ningún tipo de regulación sobre eles”, señala González Valladares. Indica que “claro, poñen saborizantes, son moi chamativos e aínda por encima parece que é como unha moda regalarllos aos nenos”. Sobre esto advierte la doctora que su seguridad es muy cuestionable y que –de hecho– “houbo unha loita en Estados Unidos sobre os vapers porque se descubriu que teñen compoñentes nocivos”. Incide en que había alguno incluso que “provocou máis de mil casos de pacientes con síndrome respiratorio agudo, pacientes moi novos que incluso acabaron na UCI”. Cree la especialista que “o que se busca é introducir, á fin, á xente no mundo do tabaco” y es contundente a la hora de afirmar que “non serven para deixar de fumar”.



Eso sí, algunos fumadores de tabaco recurrieron estos últimos años a ellos para dejar los cigarrillos. La terapia que se utiliza en la Unidad de Tabaquismo de Pontevedra es otra. “Só o 5 % dos pacientes abandonan simplemente cunha intervención mínima. Din que vai deixar de fumar e fano”, destaca. El resto –los que deciden ponerse en mano de la Unidad– lo hacen gracias a un tratamiento que combina una parte farmacológica con otra más psicológica. “Ao fin e ao cabo é unha adición e ten moito desa parte psicolóxica. Ao paciente o que se fai é ofrecerlles unha serie de estratexias para que consigan deixalo”, resalta.

La Unidad de Tabaquismo del área sanitaria Pontevedra-O Salnés funciona desde el año 2013 y lo ha hecho de forma ininterrumpida desde aquel entonces. La componen un equipo multidisciplinar. “Ao principio era só na nosa especialidade de neumoloxía. Máis tarde, cun cambio na Xerencia, ampliouse a outras especialidades e tamén á Atención Primaria. O seguinte paso foi introducir a enfermería como parte tamén da unidade”, apunta la responsable. De hecho insiste en que el trabajo no es solo el de intentar que la gente deje de fumar, sino evitar que se inicie en el consumo. ¿Hay recaídas en los exfumadores? “Pois son moi variables, non hai unha porcentaxe fixa”, manifiesta. “Se por algo o tabaquismo se considera unha enfermidade crónica é polas recaídas. Alguén que fumou nun momento da súa vida, aínda que leve anos sen facelo, segue a ter esa enfermidade”.



Aumento de las intervenciones

Lo que está claro es que –aunque se ha detectado un aumento en el consumo de tabaco y, quizá por ello, se planteen legislaciones más restrictivas desde el Gobierno– las cifras de aquellos que quieren dejarlo están al alza. Según los datos que proporciona González Valladares en todo el año 2022 pasaron por la Unidad un total de 700 pacientes, solo en el área sanitaria. En 2023, únicamente hasta el 31 de mayo, ya eran 500.

En la Unidad la consulta es mínimo de tres días a la semana. Hace unos años se optaba por la terapia grupal, pero ahora –explica la encargada del departamento– “é individual, tanto presencial como telefónica, e quedou demostrada a efectividade de ambas”. Reconoce que la Atención Primaria juega un papel fundamental en esta Unidad. “Algúns veñen derivados doutras especialidades diferentes á de Neumoloxía. Por exemplo temos pacientes oncolóxicos. Demostrouse que cando un paciente ten cancro deixar o tabaco mellora o seu pronóstico”, explica.



La doctora pone datos sobre la mesa e incide en que “o tabaco diminúe a esperanza de vida” y que es el causante del 90 % de las enfermedades pulmonares. De ahí que –insista una vez más– sobre la prevención. “Os centros sanitarios do Salnés colaboran moito nas formacións e tamén nas campañas que se fan con motivo do Día Mundial sen Tabaco ou do Día Galego sen Fume”.