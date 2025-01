Los talleres de guitarra, bajo y música moderna vuelven al barrio de O Piñeiriño

El músico Pedro Falcón impartirá talleres de guitarra (eléctrica, española o acústica), bajo y música moderna este sábado, día 1, entre las 17 y las 21 horas, en el centro cultural Breogán de O Piñeiriño (Rúa Fermín Bouza-Brey número 7). La actividad será de entrada libre y completamente gratuita, destinada a adultos y niños a partir de ocho años.

El grupo 1 comenzará a las cinco de la tarde. Será de iniciación al instrumento, para quien parta de cero. Una hora más tarde, a las 18, comenzará el grupo 2, a partir de un nivel básico o medio. El 3 tiene su hora de inicio a las siete y media de la tarde y el contenido partirá de un nivel medio del instrumento.

No es necesario hacer una preinscripción. Todo el mundo puede asistir a los grupos que quiera. Falcón destaca que adaptará, en todo momento, el contenido al nivel medio de las personas que asistan. El guitarrista recomienda llevar al instrumento y amplificador, aquellas personas que tengan posibilidad, para seguir mejor el taller. Además, espera que le hagan muchas preguntas para que sea lo más "flexible e dinámico posible".

Un canal de difusión muy seguido

Es el cuarto taller que organiza Pedro Falcón Latorre en colaboración con la asociación Breogán de As Pistas. Los anteriores fueron en el mismo Centro Cultural (dos) y en la Escola Caliveras, de Vilaanova. El último se celebró en noviembre de 2023 y, por falta de disponibilidad, no fue posible organizar otro más hasta ahora. Desde entonces, el canal de difusión donde las personas interesadas se mantienen informadas sobre todos los eventos y talleres de carácter gratuito no paró de crecer, hasta superar las sesenta personas.

En talleres anteriores, asistió gente de Vilagarcía, pero también de otros concellos de la comarca, como Vilanova o A Illa, e incluso de más lejos, como Santiago, Vigo, Tui o Nigrán. En este enlace se encuentra el canal de difusión.

La actividad que organiza Pedro Falcón cuenta con la colaboración de la Asociación Veciñal Breogán y el patrocinio de Duende INstrumentos Musicales. El taller es abierto a todo el mundo. No es necesario ser socio de la asociación y da igual el lugar de residencia.

El Centro Cultural Breogán cuenta con cafetería, en la que que se sirven café, refrescos o cerveza sin alcohol. Una forma de colaborar con la asociación es consumir en el local o asociarse, con una cuota anual de 15 euros por núcleo familiar.