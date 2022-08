Tania García apela a la tradición para justificar la celebración del Auga criticada por los ecologistas

La decisión del gobierno local –en colaboración con la comisión ciudadana– de seguir adelante con la Festa da Auga no ha estado exenta de polémica. La delegación de las Rías Baixas de Ecoloxistas en Acción ha emitido un comunicado en el que denuncia abiertamente el “despilfarro” del líquido elemento en la citada celebración teniendo en cuenta la alerta de sequía que hay en Galicia y la oleada de incendios que se están registrando en las últimas semanas en la comunidad. El colectivo indica que “non se trata de cuantificar os litros de agua a despilfarrar ou non na festa local, senón a mensaxe de que podemos seguir agotando recursos críticos como é a auga sen que isto cause graves consecuencias”. Es por ello que Ecoloxistas en Acción solicita al Concello de Vilagarcía que rectifique y convierta la Festa da Auga “nunha oportunidade para concienciar á veciñanza da importancia de facer un consumo responsable do recurso”.



A las críticas emitidas por la asociación ecologista respondía la portavoz del gobierno local, Tania García, en una entrevista en Radio Arosa. La edila socialista recuerda que el Concello tomó este año la decisión de retirar las mangueras que regaban a la multitud cada 16 de agosto desde diferentes puntos del centro urbano precisamente para ahorrar en el líquido elemento. “Nunha situación de seca como a que temos sería irresponsable manter as mangueiras”, indicó. Además apeló a la “tradición da nosa festa e de como se orixinou” para justificar su celebración.



Indicó la portavoz municipal que “entendo que poida haber críticas” añadiendo que “o goberno local tomou medidas como a de suprimir os baldeos, o rego dos xardíns, o baleirado das fontes ou o peche das duchas nas praias precisamente para aforrar auga”. Unas medidas restrictivas que Vilagarcía no había dado a conocer hasta ahora, algo que sí han hecho otros ayuntamientos de la comarca de O Salnés alertados por la falta de lluvia. “Se algún rapaz colle un caldeiro de auga e llo bota encima a un amigo entendemos que iso forma parte da nosa tradición e o gasto que iso supón non vai ser excesivo como si o podería ser o uso de mangueiras”.



Sobre el baldeo Tania García reconoció que “sabemos que hai críticas e queixas polos malos olores, pero é prioritario garantir o suministro de auga antes de baldear as rúas”.



Cabe recordar que la celebración del Auga vuelve este año a sus orígenes. De hecho la fiesta nació a finales de los años 70 o principios de los 80 (según diferentes fuentes), pero no fue hasta 1991 que se introdujeron los camiones con las grandes mangueras. Estas siguieron a lo largo de todos los años excepto en 2006 coincidiendo con la oleada de incendios. Ahora solo habrá cubos y pistolas.