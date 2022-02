Tania García asume que no sabía que el informe no se mandó y la oposición pide que dimita como portavoz por “mentir”

La portavoz socialista Tania García asume, por primera vez en una semana, que el informe policial sobre la accesibilidad de la parcela de la Comandancia no se envió a la Consellería de Sanidade. Asegura que fue un fallo de la “cadena de mando” que ella, dice, asume en primera persona.





“Que ninguén pense que me estou escudando”, asegura García Sanmartín, que señala que el alcalde dio la orden en noviembre de enviar dicho informe, a raíz de las declaraciones de Elena Suárez en el Parlamento. “Eu estou na decisión, non na execución”, apunta la portavoz del gobierno local, que incide en que cuando llegó al Pleno del 13 de enero, en el que dijo que el documento estaba en manos de la Xunta de Galicia, desconocía que dicha orden del regidor, Alberto Varela, no se había cumplido.





Unas explicaciones que llegan casi una semana después de que la Consellería indicase que el informe no había sido remitido y que en absoluto convencen a la oposición “activa”, tal y como ellos mismos se definen. El Partido Popular, Podemos, En Común y Ciudadanos comparecieron ayer unidos pero no revueltos. Es decir, desde la diferencia ideológica, pero sin “hooliganismo”, tal y como explicó Juan Fajardo, de VeC, para reclamar la dimisión de Tania García Sanmartín como portavoz del ejecutivo por “hixiene democrática”, en palabras de la portavoz morada, María de la O Fernández González. “Sigue echando balones fuera”, asegura Ana Granja, portavoz del Partido Popular, que acusa a García Sanmartín de culpar a la oposición y a los funcionarios porque “le han pescado in fraganti”. “Se llenó de orgullo, de vanidad y de ambición por colgarse medalles”, argumenta la edil conservadora, que acusa al alcalde, Alberto Varela, de ser “cómplice” de la mentira de su portavoz. Oliveira, de Ciudadanos, hizo hincapié en el incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del gobierno local en esta y otras ocasiones y anunció la intención de la oposición “activa” de acudir a la Valedora do Pobo. También los cuatro grupos están estudiando la posibilidad de presentar una moción para exigir una ordenanza que vaya más allá de dicha legislación y que garantice las “boas prácticas” en la política municipal.





Acudirán a la Valedora

Para García Sanmartín la oposición actúa así por una “pataleta” porque el informe policial “bota por terra” los argumentos de los grupos de los problemas de tráfico de la Comandancia y dice que “en ningún momento” mintió.





Para PP, Podemos, VeC y Cs, sin embargo, la mentira es “continuada”. “O peor é que isto non nos sorprende a nós nin a veciñanza”, dijo Fernández González. Granja recordó otros casos, como el informe de la Praza de Abastos o las obras del Club de Remo. La edil de Podemos también recordó lo del informe de la cruz franquista que García dijo que había enviado a Patrimonio en un Pleno cuya videoacta, “curiosamente”, se grabó sin sonido, apuntó la concejala morada.





“O máis grave é que acoda a unha mentira para xustificar outra mentira”, asegura Fajardo, que considera que García Sanmartín “non está capacitada” para ejercer de portavoz. “Quen se vai creer as respostas do goberno?”, se pregunta el edil de VeC. “É a principal enfangadora da Corporación”, dijo Fernández González, que acusa a la socialista de “adicar a maior parte do seu tempo, tempo pagado con cartos da veciñanza, ao politiqueo e a facer oposición da oposición”. Granja señaló que, si la portavoz no dimite, debe “cesarla” el alcalde. Fajardo comparó el gobierno local que preside Alberto Varela con el de Boris Johnson y cree que las explicaciones de Tania García no son propias de un “buen xestor” que nunca acusaría “a sus subordinados” y que, en caso de ser verdad, dejarían en evidencia a un gobierno que sería, entonces, “incapaz de xestionar este Concello”. Fernández González recordó el lema con el que el “Alberto Varela de 2015” se presentó a las elecciones: “Confía en Alberto”. Y Granja secundó que el Varela de 2022 “se pasa por el forro la ley de transparencia” y recordó las 52 quejas que la Valedora do Pobo recibió el año pasado de ciudadanos de Vilagarcía. La portavoz del BNG, Lucía Veloso, no estuvo ni explicó al resto de ediles sus motivos.





Sin problemas de tráfico

En cuanto al estudio de movilidad de la Comandancia, García Sanmartín da un nuevo giro al asegurar que lo que el convenio exige sería simplemente un documento que garantice la accesibilidad de las ambulancias al futuro centro de salud. Una infraestructura que, incidió la portavoz, “vaise facer queira ou non a oposición”. La edil niega que los técnicos de la Xunta hayan hablado de problemas de tráfico y destaca la colaboración entre las tres administraciones: Concello, Consellería de Sanidade y Autoridade Portuaria. “Cando algún na oposición di que hai problemas na Comandancia e fala da ampliación de San Roque, que accesibilidade hai en San Roque, onde a ambulancia ten que sair marcha atrás nunha liña continua?”, se pregunta García, que asegura que “temos o mellor emprazamento e é un orgullo poder dicir que a construción do centro de saúde vaise facer faga o que faga a oposición”.