La tendencia de reciclar bajos comerciales en viviendas se extiende en Vilagarcía

La caída en el alquiler que se está detectando en los bajos ideados inicialmente con un fin comercial en Vilagarcía ha llevado a sus propietarios a darles un cambio de rumbo. Así pues en el Concello ya se han gestionado en los últimos cuatro años hasta seis solicitudes de cambio de licencia para convertir bajos que eran de carácter comercial en viviendas totalmente habitables. Una tendencia que parece haber ganado posiciones en los últimos meses y que se ha dejado notar en diferentes puntos de la ciudad en la que, eso sí, conseguir un alquiler de vivienda sigue siendo costoso.





Desde el punto de vista urbanístico y con la legislación en la mano en Vilagarcía nada impide convertir un bajo en vivienda. Así lo explican desde el Concello que -eso sí- expone que en todo caso se deben cumplir los requisitos de habitabilidad de la Xunta de Galicia fijados en el Decreto del año 2010. En esa norma se establecen cuestiones a cumplir como son la superficie mínima con la que debe contar un bajo para poder convertirse en vivienda, la necesidad de que existan huecos para garantizar una buena ventilación hacia el exterior o la distancia mínima que, en todo caso, debe existir entre la entrada de la vivienda o las ventanas y la vía pública. De ahí que la mayoría de las solicitudes de reconversión de bajos en viviendas que han llegado a Ravella entre los años 2016 y 2021 lleven acompañada también la solicitud de licencia de obra. Y es que la mayoría de los bajos comerciales se pensaron inicialmente para otra finalidad y, por lo tanto, no cumplen a priori con los requisitos exigidos. Desde el Concello también explican al respecto que existen excepciones en la normativa municipal para la conversión de bajos en viviendas en zonas donde ya existe una limitación a día de hoy. Así pues esta reconversión no sería posible en espacios como A Escardia, A Maroma o la zona que hay justo detrás del Centro Comercial Arousa. Todas ellas fueron ejecutadas con un plan parcial y, por lo tanto, se entiende que son espacios que cuentan con un número de viviendas más que suficiente y que no puede superarse aún más.





Vilagarcía cuenta con una alta demanda en alquiler de vivienda. De hecho algunas personas llevan semanas en lista de espera de un piso que se adecúe a lo que buscan.