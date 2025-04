Tímido regreso en cuanto a clientela de los ambulantes a la zona de la Praza do Castro

El regreso del mercadillo a la Praza do Castro después de cinco años vino acompañado de una tímida afluencia de clientela. Los ambulantes que este último lustro ofrecían sus productos en la peatonalizada Arzobispo Lago han vuelto a un espacio que, tradicionalmente, siempre ha acogido el mercado de los martes y de los sábados. Eso sí, con una salvedad, antes y durante años la venta no estaba cortada por el paso de tráfico rodado por Alexandre Bóveda, otra de las cuestiones que los vendedores mantienen en el punto de mira.



El traslado a O Castro es solo la primera pata de una reorganización que todavía no ha culminado. De hecho –y tal y como se acordó en la Mesa Local do Comercio– la idea es colocar más puestos en la parte trasera de la Praza da Verdura. Eso sí, cuando terminen las obras de Augas de Galicia. La postura de los ambulantes no ha cambiado durante todo este tiempo, ni siquiera tras el acuerdo alcanzando con el Concello. En más de una ocasión declararon sentirse “mareados” por tantos cambios y reivindican el fin del tráfico rodado en Alexandre Bóveda tanto los martes como los sábados.



Lo que es evidente es que tanto en el número de puestos como en la propia clientela el mercadillo de Vilagarcía se ha ido apagando poco a poco. Ni siquiera los sábados, que era uno de los días más fuertes de la semana, se percibe la misma gente que años atrás en detrimento de otros que sí experimentan bonanza.