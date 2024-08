Esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar de la Festa da Auga de Vilagarcía

Este año no hay excusa para no asistir a la Festa da Auga de Vilagarcía. Los termómetros llegarán a marcar 33 grados, por lo que es la temperatura idónea para salir a remojarse en una celebración que –en muchas ediciones– ha estado pasada por agua y no precisamente de los cubos y las mangueras de los balcones.



Así pues miles de personas saldrán este viernes a la calle para la que es una de las fiestas más multitudinarias de la Ría de Arousa y también de Galicia.

Los horarios

El cronograma está claro. A las doce menos cuarto de la mañana saldrá la imagen de San Roque por la puerta principal de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Desde ahí –y al ritmo del pasodoble “Triunfo” interpretado por la Banda de Música de Vilagarcía– “bailará” con las miles de personas que lo acompañarán hasta la capilla que lleva su mismo nombre, justo enfrente del instituto Castro Alobre.

Todo el trayecto será “seco”, con la prohibición de tirar agua, pero sí el permiso de agasajar al santo con flores o elementos de ese estilo. Allí, justo enfrente de la capilla, y desde una inmensa grúa, se dará el pregón. La persona que lo da es toda una incógnita hasta el último minuto. Es el pregonero el encargado de lanzar el primer cubo de agua para dar oficialidad al arranque de la Festa da Auga, ya con el santo resguardado (con su particular chubasquero) dentro de su capilla.



Es ahí cuando empezará la verdadera fiesta líquida, aunque los que viven el Auga casi desde sus inicios recomiendan hacer todo el trayecto para empaparse de lleno del espíritu del San Roque más festivo. Desde hace ya unos años se ha decidido eliminar los camiones que “disparaban” agua con las grandes mangueras y se ha hecho un retorno a los orígenes pensando también en la sostenibilidad. El agua que empapará a las miles de personas es la de cubos, mangueras desde ventanas y balcones o también con herramientas como globos de agua o pistolas.



Concello y comisión organizadora piden a los participantes que se respeten las zonas “húmidas” y “secas” para que la convivencia siga imperando en una celebración que nació de forma espontánea en los años 80. La zona “húmida” abarca toda la calle San Roque, la zona de A Independencia, Praza de Galicia, Conde Vallellano, Arzobispo Lago, O Castro, A Baldosa y calles aledañas.



En la Praza da Peixería –desde las 11 a las 15 horas– habrá un Punto de Atención de Primeiros Auxilios. Por la tarde, a partir de las ocho y media, será la procesión religiosa con San Roque recorriendo el camino desde la capilla hasta su “casa” en la iglesia parroquial.