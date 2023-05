Torrado reclama en el Parlamento la reversión de los terrenos que no tienen uso portuario

El viceportavoz del grupo socialista, Julio Torrado, le reclamó a la Consellería do Mar que habilite la reversión a los concellos de los terrenos de Portos de Galicia que ya no tienen uso portuario por el crecimiento urbanístico de los concellos. Torrado presentó su interpelación en el Pleno del Parlamento en el que acusó a la Xunta de actuar “coma o cobrador do frac” y utilizar esos terrenos “como boicot contra os concellos”. El diputado recordó la situación de terrenos costeros que se fueron integraron en los usos municipales y por los que, sin embargo, Portos está cobrando por su uso. De hecho citó casos como el de Vilaxoán o A Pobra, en donde Portos cobra por el uso de zonas de tránsito en las que “non dan servizo, porque as papeleiras, a limpeza e o coidado dos xardíns é asumido polos concellos”. De ahí que reclame “solventar unha situación anómala” que les permita a los concellos que gestionen unos espacios que, insiste, ya están sosteniendo ahora mismo. Acusó a la Xunta de emplear a Portos como “boicot” provocando conflictos al “dificultar a actividade dos concellos e provocando diferenzas de taxas entre hostaleiros ubicados a dez metros porque un está en terreo do Concello e outro non”. Criticó abiertamente la gestión al respecto del gobierno gallego.