UPTA calcula que el problema de la mejilla destruirá 5.000 empleos y 2.500 negocios

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, calcula que el problema que el sector bateeiro está teniendo con la extracción de mejilla provocará la pérdida de 5.000 empleos directos e indirectos y la desaparición de 2.500 negocios auxiliares. Abad compareció esta mañana acompañado del gerente de la Agrupación de Productores de A Illa de Arousa, Alejandro Lorenzo, para dar cuenta de la preocupación que hay tanto en la entidad como en el sector respecto de su futuro. "O ano pasado o sector facturou un total de 140 millóns de euros. Tal e como está a situación hoxe esa cantidade vaise reducir a un 50 %, polo que pasaría a unha facturación de arredor 70 millóns", matiza Abad. Algo que desde UPTA tildan de auténtica "traxedia económica". El presidente de los autónomos señaló que no es solo un problema de Arousa, sino de todo Galicia, y matizó que "é unha situación que ninguén entende. Non se entende como se pode confrontar a dous sectores que se entenderon durante anos". Abad hizo una comparación entre lo que está viviendo el sector bateeiro y lo que pasaría "se isto pasase con grandes factorías, como xa ocorreu, e nas que se volcarían todos os esforzos para que esas empresas no pechasen". Así pues UPTA se pone "ao servizo" de la Plataforma en Defensa da Cría en todas aquellas medidas de presión y protesta que quieran ejercer. Abad criticó la postura de los cargos del Partido Popular en O Salnés que mostraron su apoyo al sector hace unos días señalando que "non sirve de nada que se poñan a apoiar coa boca pequena. Hai que pórse diante da pancarta e plantarlle cara á Xunta".

"Hai bateas con 0 mexilla"

Por su parte el gerente de APM reconoció que a día de hoy hay bateas con "0 mexilla" y que la problemática de este año es que por encima hay menos cría que en campañas anteriores. "Hai zonas nas que está prohibio collela que si que hai e por encima non hai percebe", expone. Considera el sector que el acceso a esas zonas rojas les serviría para salvar la producción del año que viene. En todo caso el tiempo juega en su contra, teniendo en cuenta que es hasta finales de abril cuando suelen recoger la semilla, aunque la normativa vigente lo permite hasta finales del mes de junio. Hoy por la tarde el asunto irá a la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia.