Usuarios de la piscina reclaman que la temperatura del agua esté a 28 grados: “Está congelada”

Los usuarios de la piscina municipal de Fontecarmoa –en Vilagarcía– están hartos. Hace semanas que presentaron un escrito ante el Concello y ante la empresa que gestiona las instalaciones –Serviocio– para quejarse de que la temperatura del agua está muy por debajo de lo que recomienda la normativa NIDE sobre piscinas en interior. Los usuarios apuntan a que por las mañanas –sobre ahora en los meses menos cálidos del año– el agua está “congelada”, lo que los ha llevado en más de una ocasión a quejarse y en otras a dejar de acudir a estas instalaciones porque “sobre todo la gente mayor protesta mucho por este tema”. Según la citada normativa –a la que apelan también los usuarios que con sus firmas presentaron el escrito en Ravella– la temperatura idónea para el agua sería de 28 grados. La misma que hay a estas alturas del año en otras instalaciones de la comarca gestionadas precisamente por la misma empresa, como es la de Cambados. Los usuarios señalan que ellos mismos pudieron comprobar que es la temperatura que también hay en las instalaciones de Rianxo, dado que durante el tiempo que la infraestructura estuvo cerrada tuvieron que acudir a estas localidades vecinas para seguir practicando natación asiduamente.



Los usuarios manifiestan que desde el Concello no recibieron respuesta al escrito presentado el pasado mes de mayo e indican que desde la dirección de la empresa que gestiona la piscina “no se nos hace caso”. Aseguran los usuarios que incluso se les llegó a decir que en Cambados la electricidad para mantener la temperatura en la piscina la paga el Concello, algo que “nos dijeron que en Vilagarcía no”.



Lo cierto es que no son las únicas críticas que hay respecto de la piscina municipal de Fontecarmoa, aunque no sean directamente relacionadas con la gestión del servicio. Hay usuarios habituales que se quejan de que las obras realizadas recientemente en los vestuarios –y que motivaron que las instalaciones estuviesen cerradas durante meses– presentan varios problemas. Indican que las duchas no funcionan debidamente, que tienen poca presión y que es prácticamente imposible regular la temperatura del agua. “A veces sale fría y a veces sale caliente”, manifiestan. Otros problemas que parecían fácilmente subsanables con la nueva reforma también quedan en evidencia. En la zona de vestuarios –y donde la gente se cambia tanto antes como después de usar la piscina o las duchas– no colocaron la típica rejilla que sirva de desagüe para el agua que pueda desprenderse. Esto provoca que haya charcos constantes en el espacio para incomodidad de los usuarios e incluso peligro de resbalar, sobre todo para las personas más mayores. También hay quejas sobre el funcionamiento de las taquillas para guardar los enseres personales, que a veces se atascan e incluso hubo algún usuario que tuvo que pedir ayuda para acceder a sus pertenencias.



Cabe recordar que las instalaciones de la piscina municipal de Fontecarmoa reabrieron al público a principios del mes de agosto después de una importante inversión por parte del Concello que alcanzó casi el medio millón de euros. No será la única cantidad que se destinará a esta necesaria instalación deportiva en la capital arousana. De hecho la idea del gobierno local –como se ha dicho en más de una ocasión– es ejecutar la ampliación de las actuales dependencias. El diseño fue elaborado por el arquitecto Jesús San Vicente y la cantidad que se presume que costará la segunda fase ascenderá casi a los cuatro millones de euros.



Así pues la piscina –una vez que se ejecuten esos trabajos– contará con un segundo vaso de 25x12,5 metros formado por ocho calles y formado por ocho calles. Este nuevo vaso estará conectado al actual mediante un pasadizo interior para que no sea necesario salir del vaso para pasar de uno a otro. A mayores se ejecutarán otras mejoras en los servicios como la colocación de gradas con capacidad para más de 300 personas para que la piscina –rebautizada no hace mucho con el nombre de Celestino Brianes– pueda acoger competiciones oficiales.



Por el momento no hay fecha para estos trabajos, dado que desde la administración local necesitan tener atada la financiación para llevar a cabo tan ambicioso proyecto.



Lo que sí se sabe es que Serviocio –que gestiona las instalaciones de la piscina de Vilagarcía desde hace 20 años– seguirá haciéndolo al menos hasta que todas las obras previstas en este punto estén culminadas.

En una reciente Xunta de Goberno Local la administración municipal autorizó la subida de precios de acuerdo al IPC para el próximo año 2025. Así pues se verán incrementadas todas las tarifas en un 3,4%. No solo aquellas que se refieren al abono –bien al individual o al familiar– sino también a los cursos diferentes y los servicios que ofrece la firma en estas instalaciones.



En todo caso lo que se busca desde la administración local es contar con una piscina que responda a la demanda actual. De ejecutarse el proyecto tal y como está ideado sería una de las infraestructuras de este tipo más potentes de la comarca de O Salnés y de las mejores de la provincia.