Usuarios del segundo tren de la mañana critican que no se repusiese el horario tras ocho meses

El colectivo de usuarios de la línea de Media Distancia Vigo-A Coruña dicen sentirse tremendamente frustrados por la falta de información y de respuesta por parte de Renfe a sus quejas sobre el adelanto del horario del segundo tren de la mañana. Unas quejas avaladas hace ya ocho meses por más de 340 firmas y que, al menos de momento, no han derivado en una solución efectiva. Los usuarios reclamaban – y lo siguen haciendo– la recuperación del horario anterior del tren 9070, que antes partía de Vigo-Urzaiz a las 6:35 y que ahora lo hace a las 6:15. Según los afectados esta modificación horaria ha causado “prexuízos e numerosos usuarios que dependían deste servizo para os seus desprazamentos diarios”.



El colectivo entiende que pasados ya ocho meses de esta reclamación debería haber ya algún tipo de movimiento por parte de Renfe. “Esta falta de atención non só é decepcionante, senón que pon de manifesto a desconsideración cara os usuarios do transporte público”, señalan. De ahí que hagan un llamamiento urgente a Renfe para que se pronuncie sobre esta situación y atienda a la demanda de recuperar el horario de la salida original para “garantir a funcionalidade e accesibilidade do servizo”.