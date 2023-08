Varela convoca a la oposición para hablar de la huelga en la basura

La huelga convocada por los trabajadores del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, a las puertas de las fiestas y en pleno mes de agosto, preocupa en el Concello. Por ello, el gobierno local convocó para hoy mismo una Xunta de Voceiros en la que dará cuenta a la oposición sobre las reuniones mantenidas tanto con la adjudicataria, Urbaser, como con los representantes de la plantilla.



El ejecutivo socialista señala que su intención es “poñer en común as posturas existentes, dada a relevancia que este conflito en concreto ten para Vilagarcía xa que, a maiores da problemática laboral, preocupa”, señalan, que la huelga coincidirá “co período de celebración das festas patronais de San Roque, cando a vila recibe un número moi importante de visitantes e se incrementa notablemente a actividade hostaleira e comercial”.



El ejecutivo que preside Alberto Varela incide en que, tras la reunión de portavoces continuará con la labor de “mediación” para intentar que el conflicto se resuelva cuanto antes y del mejor modo posible tanto para las dos partes enfrentadas como para la ciudadanía. Precisamente en este sentido, y con este objetivo, el gobierno local advierte de que “velará igualmente polo cumprimento do contrato asinado entre o Concello e Urbaser para garantir a correcta prestación e a mellora dos servizos”.

El PP pide "liderazgo"

El Partido Popular, por su parte, exige al gobierno local y, en concreto, al alcalde, “liderazgo” para resolver este conflicto. Miembros del grupo municipal se reunieron el martes con los trabajadores y defienden el diálogo entre las partes para alcanzar un “acuerdo” lo antes posible. Señalan los conservadores que la huelga no la quiere nadie. “Ni le interesa a los trabajadores, ni le interesa a Urbaser ni al propio Concello”, apuntan desde el PP. La portavoz, Ana Granja, señala que, pese a que el contrato se adjudicó en abril, “desgraciadamente no hemos mejorado nada. El rural sigue sin desbrozar, las aceras llenas de maleza, las playas no están mejor acondicionadas...”. Por ello, desde el PP incide en que “los principales perjudicados somos la ciudadanía”, por lo que pide a los socialistas que centren sus esfuerzos en resolver el problema. Ademas, anuncian que buscan propuestas que respeten los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, eviten la huelga.