Varela exige a la Xunta que priorice el cuarto juzgado de la ciudad como urgente y piden al PP local “vehemencia”

El alcalde de Vilagarcía exige a la Xunta de Galicia que –en el marco de la Comisión Mixta conformada con el TSXG– se modifiquen las prioridades y se coloque el cuarto juzgado de la capital arousana más arriba en el listado de urgencia. El vilagarciano es consciente que –ahora que el alto Tribunal ha hecho públicas el orden de propuestas– es imposible que el Gobierno conceda este órgano para la ciudad, dado que se encuentra en el puesto número 6. Así pues el alcalde recuerda que las gestiones realizadas por él mismo ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no servirán de nada “se dende Galicia non se sinala a urxencia da actuación colocándoa na cabeza da lista”. Recuerda el socialista que –como es sabido– el Gobierno central acostumbra a conceder cada año la creación de dos nuevas unidades judiciales de media o, en casos muy extraordinarios, de tres. Si Vilagarcía se encuentra en el puesto 6 y sigue así después de la reunión y propuesta de la citada Comisión Mixta, la opción de que se conceda el cuarto juzgado es nula.



Así las cosas Alberto Varela insta al PP local –encabezado por Ana Granja– a mostrar “vehemencia” ante la administración autonómica para que le exija al ejecutivo autonómico que priorice la sala vilagarciana en el documento que se remitirá al Gobierno del Estado. El socialista lamenta que el PP haya utilizado “este asunto para atacar de forma airada ao goberno local e tamén ao do Estado, incluso instando ao alcalde a demandar en Madrid a cesión gratuíta do solar do Cavadelo para acoller o cuarto xulgado”. Ahora les pide a los conservadores que “utilicen esa mesma vehemencia para esixir ao goberno de Alfonso Rueda que resolva unha situación que, desgraciadamente, se repite ano tras ano dende hai case dúas décadas”.



El regidor declara que en los últimos meses él mismo ha realizado varias gestiones ante el Ejecutivo del Estado para conseguir “a demandada e necesaria cuarta sala de instrución de Vilagarcía”. Recuerda que trasladó esta necesidad tanto al ministro en una visita a Coruña y también al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en una reciente visita a la localidad.



Ahora Varela recuerda –como ya ha hecho en varias ocasiones en el Pleno con motivo del debate de esta cuestión– que la decisión “ao igual que en anos anteriores” está en manos del PP de la Xunta. Es él, insiste, quien en la Comisión Mixta tiene “capacidade para corrixir a orde de prioridades”. De ahí que insista en que “esperemos que este ano non volvan botar por terra a nosa demanda e que despois culpen a outros de que Vilagarcía siga sen cuarto xulgado”.



Cabe recordar que tanto los partidos políticos como el propio personal del juzgado vilagarciano reclaman desde hace casi dos décadas la creación de la cuarta unidad para aliviar la carga de trabajo que habitualmente soportan las salas que existen en la capital arousana y que, consideran, insuficientes.