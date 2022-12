Varela y Mochales conocen las iniciativas de ciudad amable llevadas a cabo en Valladolid

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, viajaron a Valladolid para seguir “explorando as iniciativas realizadas nas cidades españolas que teñen destacado” en el modelo “amable, sostible e humanizada”. Allí, se reunieron ayer por la mañana con el alcalde vallisoletano, Óscar Puente, a efectos de conocer las actuaciones llevadas a cabo en el municipio así como su repercusión y los efectos que su ejecución tuvo a largo plazo.

El alcalde, también socialista, les comentó que al inicio, tanto las humanizaciones como el fomento del transporte en bicicleta generó “certa oposición por parte da poboación”, pero que, “ese posicionamento en contra foise diluíndo co paso do tempo, chegando a transformarse en apoio maioritario unha vez comprobados os efectos positivos que xeraron as medidas, reducindo os riscos do tráfico e os niveis de contaminación e elevando a calidade de vida nos centros urbanos”, señalan desde Ravella.

Prevenir dificultades

El ejecutivo está convencido de que conocer los efectos de estas políticas en una ciudad que lleva más tiempo aplicándolas es “unha experiencia interesante” para “prever” y “atallar as dificultades previas”. La visita se fraguó en el último Congreso de la Red de Ciudades que Caminan, que se celebró hace unos meses en Palma de Mallorca. Valladolid acogerá este cónclave en 2023.