Varela reclama a Rueda que la Xunta humanice los viales de Rosalía de Castro y las avenidas de Vilanova y Cambados

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha pedido expresamente al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que la administración autonómica acometa la humanización de las avenidas que dan acceso a la ciudad para adaptarlas a las nuevas exigencias en materia de movilidad. Varela se reunía ayer en Santiago con el presidente autonómico y ponía sobre la mesa la necesidad de actuar concretamente en la avenida Rosalía de Castro (que une Carril con el centro urbano de la ciudad) y en las avenidas de Cambados y Vilanova. Ambas suponen las entradas a la capital arousana tanto por el norte como por el sur, conectando con el resto de la comarca de O Salnés.



Cabe recordar que precisamente en estos dos viales existen problemas evidentes en cuanto a accesibilidad. En Rosalía de Castro –que fue asfaltada hace unos años ante el deterioro que presentaba el firme– se detectan cada vez que llueve incidencias con bolsas de agua e inundaciones en varios puntos de su tramo urbano. Una cuestión que se pidió ya con anteriores gobiernos locales que se solventara, sin que se haya hecho todavía nada.



En lo que respecta a las avenidas de Cambados y de Vilanova los problemas tienen que ver más concretamente con asuntos de seguridad peatonal. En varios puntos se reclama una mejor señalización y también la reubicación de marquesinas en un vial muy transitado y en torno al cual hay mucho movimiento peatonal. Varela expone que se “trata de que a Xunta asuma a humanización das vías de acceso á cidade adaptándoas aos parámetros de mobilidade e accesibilidade do noso tempo”.





Más infraestructuras





La situación de las dos carreteras de acceso no es el único asunto que trató Varela con el máximo mandatario gallego. De hecho el regidor socialista insistió al presidente en la necesidad de avanzar en la creación de una estación intermodal para la capital arousana ahora que el Concello ya consiguió los terrenos necesarios para la obra. Varela manifestó a Rueda que la estación intermodal supondría un paso fundamental para mejorar las comunicaciones comarcales y sus frecuencias favoreciendo una movilidad mucho más sostenible. La central intermodal conectaría –si las obras llegan a ejecutarse– la estación de ferrocarril con la de autobuses. Algo no muy complicado, dado que se encuentran a escasos metros de distancia una de la otra. A mayores la intermodalidad implicaría conectar horarios de buses y trenes, dado que de nada sirve tener una infraestructura física adecuada si los horarios de los dos vehículos de servicio público no están en sintonía.



Por otra parte el regidor vilagarciano instó a Alfonso Rueda a revisar otra vieja reivindicación del Concello y del tejido productivo y empresarial de la ciudad como es la ampliación del suelo industrial en el polígono de O Pousadoiro. Una cuestión en situación de pausa desde hace ya años. Los dos mandatarios abordaron además otras cuestiones más generales que afectan a todos los concellos como la de la importancia de incrementar la financiación para los servicios de dependencia y Axuda no Fogar. l