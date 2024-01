Varios rañeiros sopesan ir a la Justicia por las bases de las ayudas

Un grupo de rañeiros adscritos a la Cofradía de A Illa valoran acudir ante al Justicia por los requisitos que se exigen desde la Consellería do Mar para acceder a las ayudas por el paro biológico del libre marisqueo. De hecho ya presentaron un recurso ante el departamento autonómico sin que –de momento– hayan recibido respuesta. “No momento en que contesten e vexamos que non é favorable a nós pois xa denunciaremos donde faga falta”, matizan. El punto de fricción es en la exigencia por parte de la administración local de tener un total de 120 días de venta en lonja para poder acceder a las partidas que se habilitarán desde la Xunta, un 20 % de ellos adscritos al marisqueo. Estos denunciantes exponen que, con este criterio, la Xunta incumple la normativa europea que habla de días de “actividade pesqueira” y que, por lo tanto, incluye también aquellas jornadas en las que los mariscadores de a flote (como es este caso en particular) están de baja médica. “De baixa médica sempre se cotizou, o sea que estás dado de alta”. Además advierten que en el momento en el que se decretó el paro biológico “nós estabamos traballando, iso que quede claro. O que pasa que pecharon e xa non puidemos ir máis”. Lamentan que desde la administración se les pueda “deixar tirados” e inciden en que “estamos atados de pés e mans porque tampouco podemos buscarnos a vida noutra cousa porque o cobro das axudas que cremos que nos corresponde é incompatible con outro traballo”.