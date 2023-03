VeC-EU pide una solución para las goteras en el centro cultural de Sobradelo

La candidatura de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida reclama una serie de demandas de mejora para la parroquia de Sobradelo, tras reunirse con la asociación de vecinos Outeiro. Una de ellas es la mejora del centro cultural, ya que desde el colectivo denuncian que tiene "grandes problemas de humidades" y que se inunda cuando llueve con intensidad. Además, señalan que el ascensor lleva sin funcionar desde enero, lo que incumple la ley de accesibilidad.

Otra de las demandas, ya más conocida, tiene que ver con la seguridad vial, a la necesidad de mejorar los espacios para peatones y la señalización vertical en toda la parroquia. La candidatura de Esquerda Unida- Vilagarcía en Común también recogió de los vecinos la demanda de ampliación del campo de la fiesta y la creación de un mecanismo de comunicación permanente entre vecinos y Concello.

Fajardo señala que es necesario que los vecinos de las parroquias "teñan o mesmo nivel de servizos que os do centor e o Concello non pode ignorar as súas peticións, como está sucedendo agora". Además, se comprometió a, de darse el caso, informar de los acuerdos de gobernabilidad que puedan derivar de los resultados de las próximas elecciones.