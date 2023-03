Vecinos de Bamio recogen firmas para exigir la regeneración de O Campanario

Vecinos de Bamio han recogido firmas que entregarán en el Concello para exigir la regeneración integral de la playa de O Campanario, en Bamio. Explican que “la última vez que se le echó un poco de arena fue hace muchos años y eso se está notando, pues el desgaste que producen las mareas se ve a simple vista”. Sobre todo –manifiestan– se nota en el muro de contención que hay en la zona. “Está totalmente desgastado, tiene un agujero y es un auténtico peligro”, exponen. Indican que la arena que se echó en su día ha ido desapareciendo y que “en la zona en la que habitualmente juegan los niños cerca de la orilla está todo enlodado”. Conscientes de que hay una parte de la playa que cuenta con más lodo, no entienden coom esto se ha extendido ahora a otros puntos. “Si la playa de Vilaxoán la regeneran cada año no entendemos por qué la de O Campanario no puede recibir también más aportes de arena y arreglar también el espacio del muro”, matizan las vecinas.



Su intención, de hecho, es poder ir al pleno de este mismo jueves para exponerle al equipo de gobierno su preocupación por el futuro de O Campanario.



Cabe recordar que el arenal de Bamio cuenta desde hace años ya con el distintivo de Bandera Azul, de ahí que los vecinos entiendan que deba ser una playa bien cuidada tanto para los locales como para los visitantes.