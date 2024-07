Vecinos de A Coca denuncian la rotura del mobiliario y piden que se limpie el margen del río

La asociación de vecinos Fonte da Coca vuelve a denunciar el abandono que sufre el parque del entorno después de la caída de una mesa y unos bancos del mobiliario urbano al río. Los vecinos señalan que el problema no es precisamente el de que no se corte la hierba, sino que los árboles “no se podan y caen al suelo por su peso, pudiendo herir a cualquier usuario del parque”. Señalan desde el colectivo que las mesas de piedra llevan tiempo sin lavarse a presión y caen al río y que desde el departamento municipal correspondiente no se hace “nada”.

También hacen referencia a las bases que sostienen el armazón del parque infantil que –señalan los vecinos– se pudre “sin que se haya realizado un estudio sobre su seguridad o se haya presupuestado el cambio de las pilastras de madera como rápidamente sí se hizo en otro parque, tal y como exigimos varias veces”.



A mayores señalan que el paseo de piedra que desemboca en la fuente del parque y que atraviesa el río llegando a A Laxe está hundido “sin que se haya hecho algo para evitarlo”. Así piden al responsable del área que “se ponga las pilas para poner el parque de A Coca al mismo nivel que los otros” . Incluso le dicen que “si no se siente capacitado o le abruma la responsabilidad, le sugerimos que devuelva la competencia al alcalde”. Solicitan no solo que se reponga el mobiliario dañado sino que el Concello se comunique con Augas de Galicia para que proceda a la limpieza de los sedimentos.