Los vendedores de pescado muestran su rechazo a ir todos los días a la Praza

Los vendedores de pescado y marisco de la Praza de Abastos de Vilagarcía se plantaron ayer en el Pleno para mostrar su total desacuerdo con el nuevo reglamento de usos que les afecta directamente y que –entre otras cuestiones– les obliga a acudir prácticamente todos los días a su puesto en el Mercado. Como portavoz del colectivo ejerció Luis Cardalda, que explicó que en su día se remitió un escrito al gobierno local mostrando su desacuerdo con la norma firmado por 35 pescantinas y que “ninguén nos chamou nin contestou”. Cardalda matizó que “a día de hoxe ningunha praza de abastos funciona todos os días ao 100 % porque sobre o noso traballo inflúen moitos factores como son a crise económica, a suba dos combustibles, o poder adquisitivo da xente que fai que se consuma menos peixe...”. A ellos –y en esto se mostraron duros los vendedores– se suman la falta de aparcamientos en la zona de la Praza, así como “que non temos servizos como son unha máquina de xeo ou unha cámara frigorífica en condicións”. Estos vendedores aseguran que salvo los martes, los viernes y los sábados “non hai demanda suficiente de clientes para que a un vendedor de peixe e marisco lle compense vir” y reconocieron su práctica imposibilidad de competir con las grandes superficies. “A cantidade de peixe que se xunta non é equiparable aos clientes que hai. Esta dende logo non é a solución. Se no vendemos que facemos con el? Tirámolo?”, preguntó Cardalda. También hizo referencia a que “como todo traballador, tamén temos dereito a 30 días de vacacións ao ano, e esa opción non a contempla o regulamento”. Los vendedores de pescado se desligan así de la postura defendida por la Asociación de placeros, que fue la que se sentó a negociar con el gobierno local para actualizar un reglamento de 1992 obsoleto.



Ese fue uno de los argumentos que esgrimió la portavoz del gobierno, Tania García, para responder a los vendedores de pescado. Aseguró que –aunque en este Pleno se aprobó de forma definitiva el reglamento– “hai unha cadencia dun ano, polo que a porta está aberta e a man está tendida ao diálogo para falar un por un sobre esta cuestión”. Aseguró que “a nosa intención é darlle promoción á praza, traballar conxuntamente e non petardear”. Unas palabras ratificadas en la misma línea por el alcalde, Alberto Varela. En las filas de la oposición fue el portavoz de En Común, Juan Fajardo, el que se mostró más crítico con el ejecutivo socialista y que arrancó incluso aplausos entre los vendedores presentes en el salón. Fajardo apuntó que “no 2018 a miña formación votou a favor da aprobación inicial deste regulamento, pero agora consideramos que non foi correcto, que nos equivocamos, e que isto debe quedar sobre a mesa para falar cos vendedores”. Añadió que “todo o que fixo este goberno foi en contra dos intereses da Praza, eliminando zonas de aparcamento ou poñendo o tráfico rodado polo medio do mercado ambulante”.



Por su parte desde la formación Marea da Vila su portavoz, María de la O Fernández, se pidió que “nesta Corporación se asuma un compromiso coa Praza, que é un factor de dinamización económica importante. E hai que dialogar para avanzar en cuestións como as taquillas de frío ou o envío a domicilio”.



Leirós –del BNG– también pidió diálogo para “englobar a todos” y Ana Granja –del PP– expuso que “hay que pedirles una reunión urgente para que expongan lo que deseen”.



Varela insistió en que “os tempos cambian” y que “é necesario potenciar a Praza. Hai unha parte dos praceiros que din que para que algo funcione ten que haber postos todos os días”.