Qué verde era mi pabellón: Entre goteras, desconchones y charcos entrenan los clubs de baloncesto de Vilagarcía en Castelao

Las intensas lluvias que se registraron ayer en Vilagarcía se dejaron notar no solo en el exterior. También se adentraron en el pabellón de Castelao, donde los clubs ya están hartos de entrenar y jugar en unas instalaciones totalmente erosionadas por la humedad. Hasta tal punto que el verdín se cuela entre las juntas de las paredes y uno de los vestuarios se encuentra inutilizado por el peligro que suponen los charcos en el suelo.



La situación es completamente visible. Agua en el suelo, desconchones en las paredes y, en el techo, la pintura cayéndose e hinchada como consecuencia de la entrada de agua o duchas con apariencia de película carcelaria. La directiva de clubs como el CB Vilagarcía señala que ya están “hartos” de poner el problema en conocimiento “de quienes tienen que saberlo”, en alusión al Concello de Vilagarcía.

Moho entre las paredes I GONZALO SALGAOD





El pabellón ‘Helena Mariño-Castelao’ es utilizado por diferentes equipos de la zona, tanto en categorías base como de adultos. Hace tiempo que vienen denunciando las deficiencias, que se pueden ver desde el propio tejado del edificio, que parece un jardín.



Diversas quejas

No es la primera vez que las quejas sobre las deficiencias de este pabellón se hacen públicas. El Partido Popular lo denunció en varias ocasiones. De hecho, durante el anuncio del Plan de Infraestructuras Deportivas de la Deputación de Pontevedra, el presidente, Luis López, señaló a estas instalaciones como perfectas candidatas para optar a la subvención provincial.



Aunque el Partido Popular achaca la situación del céntrico pabellón a la falta de mantenimiento, es justo recordar que las instalaciones dieron problemas desde el minuto uno. Y es que en junio de 2015, tres meses después de estrenarse el pabellón, una obra en la que el gobierno local de Tomás Fole invirtió 144.000 euros, una gotera encharcaba la pista durante la celebración de un partido de baloncesto. Ya entonces, los afectados se preguntaban por qué la inversión no había servido para solventar el problema de las goteras. Once años después, la situación no solo no ha cambiado, sino que el deterioro por el agua es evidente y complica, y mucho, los entrenamientos y los partidos de los clubs de baloncesto